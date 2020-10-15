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東沙軍包機被迫折返 海巡署備妥海上運輸備援計畫
海岸巡防署今天表示，今(15)日海巡署委託立榮航空載運官兵休假專機半途折返台灣，飛航事宜是由該公司依照相關飛航規定辦理。海巡署已通知立榮航空查明原因，並確實履行合約；另為確保官兵休假權益，海巡署視實需啟動運輸備援計畫。
立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的B7-9051次軍包機，今天上午飛往東沙時，遭香港區管中心拒絕進入飛航情報區，立榮航班立即掉頭回台灣。民航局回應，立榮航班收到香港區告知飛經區域2萬6000呎以下有危險活動，因此拒絕航班進入，立榮航班基於安全考量，決定立即折返。
據了解，折返的航班上大部分都是海巡駐東沙官兵，還有少數東沙管理處與空軍官兵，該班機原定載東沙指揮官及休假官兵返台。目前行程遭耽誤的官兵，暫集中於高雄東南沙指部待命。而當地空域所謂危險活動，可能是共軍操演，但事前並未發布任何管制空域的布告。
對此，海岸巡防署今天表示，今日海巡署委託立榮航空載運官兵休假專機半途折返台灣，飛航事宜是由該公司依照相關飛航規定辦理。海巡署已通知立榮航空查明原因，並確實履行合約；另為確保官兵休假權益，海巡署視實需啟動運輸備援計畫。據了解，運輸備援即為船運，但海巡仍在觀望明、後兩天空域開放狀況。
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