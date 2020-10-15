立榮飛東沙軍包機被香港要求返航 民航局兩點回應

立榮航空由高雄小港機場，飛往東沙的B7-9051次軍包機，今天上午在飛往東沙途中，遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。立榮客機遵從指示，調頭飛回台灣。對此，交通部民航局做出兩點回應。立榮表示，以民航回應為主。

民航局說，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入。基於安全考量，航班折返。

民航局說，香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，我方民航局已提醒對方未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規畫作業。