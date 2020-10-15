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立榮飛東沙軍包機被香港要求返航 民航局兩點回應

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
東沙包機多年來都由立榮航空承包，圖為2003年，海巡署海岸巡防總局副總局長芮明福搭機到東沙島視察，當時仍使用加拿大製DHC-8客機。記者許正雄／攝影
東沙包機多年來都由立榮航空承包，圖為2003年，海巡署海岸巡防總局副總局長芮明福搭機到東沙島視察，當時仍使用加拿大製DHC-8客機。記者許正雄／攝影

立榮航空由高雄小港機場，飛往東沙的B7-9051次軍包機，今天上午在飛往東沙途中，遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。立榮客機遵從指示，調頭飛回台灣。對此，交通部民航局做出兩點回應。立榮表示，以民航回應為主。

民航局說，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入。基於安全考量，航班折返。

民航局說，香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，我方民航局已提醒對方未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規畫作業。

立榮9051/9052航班，是負責載運東沙島上海巡署、國防部等單位工作人員往返的定期包機。除了立榮之外，空軍六聯隊的C-130運輸機，以及松山指揮部的專機，也會不定期飛往東沙。東沙島位於北緯20度43分，東經116度42分，位置已經在台北飛航情報區之外，屬於香港飛航情報區。依照民航規定，航機循G86國際航路通過北緯21度10分、東經117度30分的KAPLI檢查點時，須向香港飛航區管中心報到，改接受其引導。今航班由編號B-17011的立榮ATR-72客機執行，飛機於上午9時5分由小港起飛，9時44分突然180度調頭，10時22分降落小港。

今天的立榮9501航班，可見到在飛往東沙途中，突然180度折返。圖/截自Flightradar24網站
今天的立榮9501航班，可見到在飛往東沙途中，突然180度折返。圖/截自Flightradar24網站

香港 小港機場

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