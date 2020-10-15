中科院28、30日「無限高」射飛彈 研判是超神秘增程型
中科院昨、今兩天排定試射最大彈道高度「無限高」飛彈，中科院僅表示為例行試射，外界研判可能是未曝光的「增程型天弓三型」或是「增程型雄二E巡弋飛彈」，但軍事迷在外圍連兩天守候都未見試射，根據漁業署昨天最新發布的射擊通報，中科院在28和30日再度排定相同的「無限高」火砲試射，猜測因天候不佳延後。
根據漁業署所發布的射擊通報，中科院10月14、15日清晨5時至7時在九鵬基地試射火砲，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域自基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，形狀呈現一個反「L」型，南北距離長達約300公里；昨天清晨當地海域有間歇性風雨、雲層低，今天稍好，但都未試射。
根據漁業署昨天發布的射擊通報，中科院10月28和30日上午9時至10時半再度排定相同的「無限高」火砲試射，資深軍事迷猜測，天候不佳會影響測試的相關參數取得，且每枚新型飛彈單價高達近億元，可能因此延後。
至於試射的飛彈，外界研判是「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈或增程型雄二E巡弋飛彈性能測試驗證，前者射程高度從45公里增程到70公里，可在中共飛彈進入大氣層時，予以攔截擊毀，後者由600公里射程提升至1000公里以上。
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