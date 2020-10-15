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批吳怡農渣男還不夠狂 馮世寬曾說金城武不如他帥！

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
年輕時的馮世寬，攝於F-5E戰鬥機前。 圖／引自國防部發言人臉書
年輕時的馮世寬，攝於F-5E戰鬥機前。 圖／引自國防部發言人臉書

新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，國防部前部長馮世寬上午在立法院批評吳「那個渣男啦，不要聽他的」，語出驚人；馮世寬過去擔任國防部長時，就常以「金句」也是「驚句」的發言引起討論，穿衣打扮也常引起話題，從行事作風到穿著風格都讓人留下深刻印象。

馮世寬接下國防部長職務後，在國防部官網「部長的話」上寫「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」，從此被稱為「大鵬」部長，他過去多次被要求自評或是評論下屬的表現，都說「100分」、「超過100分」，因此也被稱為「100分部長」。

國防部之前拍攝台版「太陽的後裔」，立委秀出韓國原版戲劇男主角宋仲基的照片，問馮世寬「他有沒有跟你年輕時候一樣帥？」馮世寬秒答「還是差一點」全場驚呆，瞬間笑翻，立委追問他跟金城武誰比較帥，馮世寬又回答「他當然不如我」。

幻象飛官何子雨執行例行勤務時在基隆外海失聯，過幾天馮世寬從立委口中得知何子雨被記者質疑投共，氣憤大罵記者「他媽的！怎麼可以這樣子想？」、「簡直可惡！」爆氣影片登上媒體焦點。

2016年，蔡政府上任前夕，林全內閣舉行「新生訓練」，馮世寬一襲粉紅色襯衫、藍色牛仔褲亮相，雖然是年齡最大的部長，卻也是「最潮」的部長，當年12月31日，國防部首度在部內舉辦跨年晚會，邀請官兵攜眷出席。國防部事後發布照片，馮世寬穿上大紅色西裝，「大鵬就是狂」的評語，頓時傳遍媒體與社群網站。

高中就讀空軍幼校的馮世寬。圖／讀者提供
高中就讀空軍幼校的馮世寬。圖／讀者提供
年輕時的馮世寬。 圖／引自國防部發言人臉書
年輕時的馮世寬。 圖／引自國防部發言人臉書
年輕時的馮世寬，攝於F-5E戰鬥機前。 圖／引自國防部發言人臉書
年輕時的馮世寬，攝於F-5E戰鬥機前。 圖／引自國防部發言人臉書

馮世寬 國防部

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