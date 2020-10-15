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改口了！「不記得有講渣男」 馮世寬稱：吳怡農是充滿智慧的年輕人

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審議行政院函請審議「國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案」，民進黨立委趙天麟（左）質詢表示，吳怡農是智庫成員，提出全民皆兵、組國土防衛隊構想，大家意見不一定一樣，但被退輔會主委馮世寬（右）批為渣男，現已引起渲然大波。圖／取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午審議行政院函請審議「國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案」，民進黨立委趙天麟（左）質詢表示，吳怡農是智庫成員，提出全民皆兵、組國土防衛隊構想，大家意見不一定一樣，但被退輔會主委馮世寬（右）批為渣男，現已引起渲然大波。圖／取自立法院直播畫面

面對綠營新境界文教基金會副執行長吳怡農的全民皆兵論，退輔會主委馮世寬上午脫口批評為「那個渣男啦，不要聽他的」，隨後質詢間兩位綠委關切此事，相信馮世寬不會講這種話。馮世寬回應表示，他個人認為，吳是一位充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」；而他講「渣男」不是說吳是渣男，而是主張不值得考慮。

立法院外交及國防委員會上午審議行政院函請審議「國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案」，民進黨立委趙天麟質詢表示，吳怡農是智庫成員，提出全民皆兵、組國土防衛隊構想，大家意見不一定一樣，但被馮世寬批為渣男，現已引起渲然大波，因為渣男與吳的傳統印象似不太相符，他詢問馮是不是「講多還是講快」，能否將原意再講一次？

馮世寬回應說，他的意思是「不要理他」，「有講渣男嗎，我不記得有講渣男」，但立委說：「有有，你有講」。在主席台代主席的民進黨立委蔡適應也表示，「相信主委是有風度教養者，不會講這種話」。

馮世寬進一步說，在他個人認為，吳是一位充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。他覺得現在最重要的是全民國防，他講了「渣男」，不是說吳是渣男，而是主張不值得考慮。他不是要傷害吳，「私底下他跟我還蠻要好的」。希望吳不要太難過，「我並不是故意的」。

馮世寬 民進黨 吳怡農

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