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美驅逐艦經台灣海峽北駛 國防部：全程掌握
國防部今天表示，一艘美驅逐艦，由南向北航經台灣海峽後，續往北行駛。
國防部指出，美艦經台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握，周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
【中央社／台北14日電】
國防部今天表示，一艘美軍驅逐艦，由南向北航經台灣海峽後，續往北駛。美艦經台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握；周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
根據國防部公開資訊，上一次美國軍艦通過台灣海峽，是在8月31日捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）率團訪台期間。當時國防部發布新聞稿表示，一艘美軍驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。
根據國防部公開紀錄，今天是美國軍艦今年第10次航經台灣海峽。
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