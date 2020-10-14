美驅逐艦經台灣海峽北駛 國防部：全程掌握

隨著中國近來加強對台的武力恫嚇，強化國防又成了大眾關注的焦點，但呼籲恢復徵兵制，則是個假議題，因為改回徵兵制並不會讓國軍部隊變多。台灣社會長期漠視國防議題，造成多數民眾不了解問題癥結在哪裡。簡單來說，國軍的員額是固定的，就是21萬5千人，如果不進行調整，不論是採取徵兵制或募兵制，部隊的規模就是這樣，不會改變。

2020-10-14 13:25