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空軍「天龍操演」下周花蓮登場 競爭王牌飛行員

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
F-16V戰機也將參與「天龍操演」。圖／本報系資料照
F-16V戰機也將參與「天龍操演」。圖／本報系資料照

空軍19日起至月底將舉行年度例行性「天龍操演」，以驗收戰備成果；今年也將延續去年作法，選拔出在各項競賽中都表現優異的「王牌飛行員」，做為空軍飛行員的標竿英雄人物；參與機種包括F-16V戰機、經國號戰機、幻象戰機、以及P-3C反潛機等。

據了解，今年的天龍操演測循例在花蓮佳山空軍基地進行，驗項目包括空對地、空對海、空對空及地面部隊戰技競賽等。競賽獎項則研擬延續去年，設有「空戰王」、「炸射王」、「箭靶王」等，這些獲獎飛行員也將同時獲得「王牌飛行員」稱號；地面部隊獎項則有「神槍手」、「步槍手」等。

對於外傳，共機近期頻擾台造成空軍調度緊繃，因此原有意取消天龍操演，空軍官員駁斥，表示一切純屬臆測。該人士也指出，演訓期間擔心因戰機起降的噪音影響附近民眾作息，已分批前往包括慈濟精舍及新城鄉公所等單位說明，並獲得諒解，希望讓演習順利完成，戰技也藉此得以精進。

空軍 幻象戰機 F-16 演習

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