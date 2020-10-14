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教召像有薪假「可領雙薪」 網狂轟：回去爆肝補加班也沒錢領

聯合新聞網 / 綜合報導
國防部目前正針對後備動員方案進行檢討，研議將後備教召編管8年年限解禁，延長為退伍12至17年範圍。圖／本報資料照
國防部目前正針對後備動員方案進行檢討，研議將後備教召編管8年年限解禁，延長為退伍12至17年範圍。圖／本報資料照

國防部研議將後備教召編管8年年限解禁，延長為退伍12至17年範圍，且將由現行的2年1訓、一次5至7天，改為1年1訓、一次14天。教召規範更動後引起不少網友正反面意見討論，其中就有人提起「去教召還能領雙薪，不懂為什麼要吵」，再度引起論戰。

有網友在PTT八卦板發文討論近來引人熱議的教召話題，他提到依目前的法規，「教召能領雙薪」，同事在公司及政府單位領到14天的薪水，但「去營區做14天務業，等於變相讓資方給了14天有薪休假」。他也認為，在營區內生活單純、作息正常，「教召能領雙薪，為什麼還會有人崩潰？」。貼文一出，隨即引起討論，不少網友紛紛留言給出自己的看法。

有網友就表示，「教召一天課程幾小時？有周休二日嗎？」、「你以為被扣的獎金會比較少？」、「會說請14天公司沒關係的是不是沒工作過啊」、「薪水一定要給阿都2020年了，但會從你獎金扣回來」、「你以為當兵的時候，公司的工作有人幫你做喔？回去還不是要補回來」、「兩個禮拜的考績扣死你，教召時薪不到50塊很多嗎？」、「現實是回去補加班沒有錢領」。

其中就有一位網友就坦言，「教召錢太少啊，回去要爆肝趕進度也沒有加班費，公司給的有薪假還會從你獎金扣回來」、「獎金不在法律保護範圍內啊，薪水雖然有，但獎金都移去給幫你代班的人了」，引起不少網友共鳴。

有網友認為若請有薪假去參加14天教召「可領雙薪」，豈料卻被網友砲轟，直言「教召結束回去爆肝加班卻沒錢領」，得不償失。圖擷自PTT八卦板
有網友認為若請有薪假去參加14天教召「可領雙薪」，豈料卻被網友砲轟，直言「教召結束回去爆肝加班卻沒錢領」，得不償失。圖擷自PTT八卦板

PTT 國防部 教召

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