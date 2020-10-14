中科院「無限高」飛彈測試 軍事迷雨中等不到雄二E現身

共軍軍機頻頻擾台並在我西南空域演訓，自今年7月以來共有44天擾台紀錄，挑釁我空防安全；中科院繼上月9日上午和24日晚間，先後在屏東九鵬基地進行最大彈道高度為「無限高」的飛彈火砲試射，今、明天上午再排定飛彈試射，外界猜測很可能是雄風二E增程型巡弋飛彈，但南台灣今天清晨降雨基地靜悄悄，軍事迷研判天候不佳臨時取消。

漁業署10月份射擊通報公告內容顯示，中科院火砲試射時間為10月14、15日兩天，時間為清晨早上5時至7時，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、台東、綠島、蘭嶼、花蓮至宜蘭外海，管制高度為「無限高」。收到通報單位包括國軍、警政、海巡、漁業、航空及氣象局等。

資深軍事迷表示，管制區域有多個轉折點，加上最大彈道高度又是「無限高」，顯示此次飛彈試射很可能是增程型雄二E巡弋飛彈測試；它從屏東九鵬基地發射出去後，先往東穿越蘭嶼外海，轉往北宜蘭方向來回飛行，因要有足夠射程距離，才能得到完整的相關參數。

國軍為發展「重層嚇阻」戰力，將攻艦型「雄三」飛彈改良為攻陸型的雄二E巡弋飛彈，具備超音速攻擊目標能力，採用先進的整合式火箭衝壓引擎設計，使飛彈外型體積與重量大幅縮小，增加載台裝彈量及運用彈性，每枚單價近億元，它能以特殊的彈道進行終端的擊靶任務彈頭具有極佳的穿甲能力，可在擊中目標後達成強大的破損效益。

據指出，隨著渦輪扇引擎製作技術精進和材料輕量化，加上內部關鍵性組件技術性能獲得提升，在精準度與抗電子干擾性能也獲得提升，射程由600公里提升超過1000公里；它可部署於海上船艦與陸上機動發射載台，並依據目標獲得與指揮管制系統之指示，由各個載台分別發射飛彈，對目標進行飽和攻擊，達到摧毀目標的目的。