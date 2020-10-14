路透：川普政府近日陸續非正式通知國會 將售台5項武器

路透12日報導，美國白宮同意出售3項先進武器給台灣，已非正式通知國會；路透13日再報導，死神無人機（MQ-9）與岸置魚叉反艦飛彈（CDCM）也已非正式通知國會。

路透引述5個消息來源，均指對台軍售案將送往國會。

路透報導，死神無人機售台，將是川普政府首度將這項武器出售給外國，川普政府正在推動對其他國家出售更多無人機；CDCM將由波音公司生產。

路透這兩天報導送往國會的軍售案包括5項武器，除了無人機與CDCM，還有洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的「海馬斯多管火箭系統」(HIMARS)、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」(SLAM－ER)，和裝置在F-16戰機上的「光電偵照莢艙」。

所謂非正式通知國會，意指在美國國務院正式通知國會前，預先將打算核准的軍售項目送往參眾兩院相關委員會，和議員和重要助理溝通，委員會有權在非正式審查階段就審查或駁回軍售項目。

國務院一旦同意且正式通知國會，將會由美國國防安全合作局（DSCA）發布新聞稿宣布。

路透報導，在這次對台軍售上，參眾兩院的外交委員會朝野領袖都已被告知，國務院已批准出售。

路透報導中提到，川普政府在美國總統大選前，批准對台5項軍售，將刺激中國大陸，升高美中緊張關係。

中國大陸駐美大使館12日向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「中國一貫堅決反對美國向台灣出售武器，並堅定維護其主權和安全，敦促美方全面認識到，對台軍售屬於高度有害的類別，敦促美方停止對台出售武器及保持軍事聯繫，以免強烈損害中美關係和台海的和平穩定。」

【中央社華盛頓13日綜合外電報導】

路透社報導，熟知情況的5名消息人士今天透露，現正推動出售台灣先進武器案的美國白宮，今天通知國會將售台MQ-9無人機和波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（GeneralAtomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍開發的大型無人機。

在川普政府藉著重新詮釋飛彈技術管制協定（MTCR），推動出售更多無人機給更多國家以來，售台MQ-9無人機是川普政府首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

路透社9月間曾報導，在川普政府對中國加大施壓情況下，目前有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序。

路透社昨天引述5名消息人士的話報導，白宮近日已針對其中3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。

這3個武器系統分別是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），以及裝置在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

上述消息人士還表示，其他4個武器系統的外售通知尚未送到國會，但也為時不久，包括足以嚇阻兩棲登陸的大型精密無人機、岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈以及水雷。