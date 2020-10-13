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何孟樺批搞錯義務役年限 徐巧芯：國軍現採全徵兵制？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國防部擬延長教召年限強化我國後備戰力，遭國民黨台北市議員徐巧芯發文揶揄，卻引發徐與民進黨北市黨部副執行長何孟樺間義務役年限與現行兵役制度是否採全徵兵制之爭。今天何盼將戰場拉到兩岸論述，徐則要她不要轉移焦點。

徐巧芯昨天在臉書發出「國防部，加油好嗎？」，批評國防部兵役制度改革轉折，將讓體制最後變得四不像。但發文卻遭何孟樺點出將「一年義務役」寫成「一個月義務役」，讓徐於臉書承認打錯字，也反酸何只能當「國文小老師」。

何孟樺今不甘示弱再發文澄清自己是「國防小尖兵」，批評徐巧芯「寫錯不認錯，只好推給打錯字」，但何發文中卻稱現行兵役制度是「全徵兵」制，遭徐留言回嗆「我以為我們是以募兵制為導向的徵募並行？國防小尖兵，求解？」

有網友聲援何孟樺，表示支持何「電爆徐巧芯」，徐則再留言回酸，「我也希望她可以加油，不然這樣被嘴爆，對手這麼弱，我真的感到很無聊」，「你可以幫我請教她一下我國兵制到底是什麼嗎？她說是全面徵兵制，說我說錯了ＱＱ是嗎？」

看何孟樺相應不理「全徵兵」質疑，徐巧芯乾脆再留言詢問，「可不可以請國防小尖兵先回答一下，我國是你所說的全徵兵制？還是我認知的募兵制為導向的徵募並行？小尖兵不要漏氣喔」。

之後徐巧芯再留言質疑，「 很怪欸，我打錯說我都不懂，結果自己這個不知道怎麼回事，都隔夜了也沒看到打算修正，大概真的不知道發生什麼事，阿這樣是要怎麼討論」，「有沒有民進黨國防小尖兵說台灣是全徵兵制的八卦？」

何孟樺後來在臉書另發新文，要徐巧芯表態「支持兩岸統一、支持九二共識」？遭徐留言回嗆，「你是不是因為兵役的問題實在辯論落下風，想趕快開新戰場？還是你覺得只要去打這些人轉移焦點，民進黨就不需要接受檢驗好棒棒？」

何孟樺在新發文中自留言表示，「誰有道理、誰沒道理，大家自有公評。改革的過程本來就該廣納意見，而不是一意孤行，歡迎大家一起來討論。但大是大非的問題還是要交待清楚，不要閃閃躲躲。支不支持統一、支不支持九二共識。」

但何孟樺自己的留言，卻反遭網友質疑「那民進黨支持者殷殷期盼的台獨呢？請教何副支不支持？」，「根據大是大非，如果支持九二共識，要服幾個月軍事訓練役？支持台獨，可以免役與免教召嗎？」

徐巧芯也在留言串中再嗆，「看大家都說你沒道理怎麼辦」？「你該不會跟我一樣反對台獨，唯一支持中華民國吧？」

徐巧芯 民進黨 台獨

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