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蔡英文視導樂山長程預警雷達 美方人員現身跟隨

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影／蔡總統視導樂山長程預警雷達 美方人員現身跟隨

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統今日特別前往北部偏遠山區視導空軍偵蒐預警中心及防空連，軍聞社與總統府發布的影像中，有長駐當地的美方人員身影。圖／取自軍聞社影片
蔡總統今日特別前往北部偏遠山區視導空軍偵蒐預警中心及防空連，軍聞社與總統府發布的影像中，有長駐當地的美方人員身影。圖／取自軍聞社影片

蔡總統今日特別前往北部偏遠山區視導空軍偵蒐預警中心及防空連，軍聞社與總統府發布的影像中，有長駐當地的美方人員身影。

國防部表示，這名人員是美商的工程人員，協助系統的順利操作。

新竹樂山長程預警雷達2013年正式成軍後，空軍雖然成立「空軍偵蒐預警中心」，名為接收裝備，但實際上雷達操控和預警情資收發主控權，多在長期駐在基地的美方人員手上，空軍另在樂山興建大型宿舍，供進駐美方人員進駐。據信進駐樂山的美方人員身份軍、民都有，傳已被美方列為「國家基礎設施保護計畫」，視為在台重要戰略設施。台美電子訊號情報合作重點，從過去陽明山平等里，轉至樂山雷達站

但國防部長期以來始終強調，長程預警雷達操作由我方主控。

今日天候不佳，蔡總統一行並未搭乘直升機上山，而是自竹東搭車前往基地，車程約需兩小時。

蔡總統今日進長程預警雷達機房，當時這名蓄平頭的美方人員就在層峰身後，身型架勢有美軍方安全人員的架勢，經確認也非府隨扈。軍方向蔡總統簡報表示，長程預警雷達能360度掃瞄，全天候24小時隨時掌握飛彈動態。

雖然美方長駐樂山雷達站屬公開的秘密，但外界從未見當地美方人員公開露面，軍媒鏡頭「驚鴻一瞥」，為此事留下佐證。

空軍 雷達站 直升機

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