美台軍售將揭牌？國防部改口：接到正式通知就宣布

外媒報導，美國國會參、眾兩院外交委員會的領導議員已接獲通知，計劃售台三項軍售項目已獲國務院同意。國防部今天表示，在接到正式通知後，會適時對外公布。

外媒報導，已獲國務院同意且已發出非正通知計劃售台的這3個武器系統，分別是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），以及裝置在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

報導指稱，另外三項軍售案目前尚未預先通告國會，但消息來源表示這應該也會於近期內進行簡報。第二批的三項軍售為MQ-9B 大型無人機，魚叉岸防巡航飛彈系統 (Harpoon CDCM) 與水雷。

針對報導，國防部上午原表示，對於評估或洽談中的軍購案，國防部依慣例不做評論；而美對我軍售案件，國防部在美正式進行「知會國會」時，會即時向國人說明。

但國防部下午調整發言口徑表示，國防部在接到正式的通知後，會適時對外公布。