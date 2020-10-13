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蔡英文視導空軍樂山雷達站及防空連 帶麻辣鍋加菜

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天午間特別前往樂山雷達站視導「空軍偵蒐預警中心」及「空軍防空連」，親自為高山上全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統今天午間特別前往樂山雷達站視導「空軍偵蒐預警中心」及「空軍防空連」，親自為高山上全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統今天午間特別前往樂山雷達站視導「空軍偵蒐預警中心」及「空軍防空連」，親自為高山上全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣；她肯定「空防的眼睛」，默默守護國家安全，以及為其他專責反制的國軍單位取得先機，成功抵禦來自空中的威脅。蔡總統還特別帶了麻辣鍋給大家加菜。

蔡總統首先抵達「空軍偵蒐預警中心」聽取任務簡報，瞭解雷達裝備監控系統、天線系統及其附屬設施，隨後視導防空連軍官的寢室及生活環境。午間，總統則與官兵代表用餐，並於致詞時表示，在今年的國慶演說時，她向全體國人提到，只要有時間，她都會盡量前往部隊看看日夜輪班、保家衛國的弟兄姊妹，從山上到海邊的單位，都沒有例外。今天也是一樣，她來到山上看看偵蒐預警中心的弟兄姊妹。

蔡總統說，她今天選擇一路坐車上來，就是為了體會大家平時的辛苦。從山下到山上的車程，單趟就要兩個小時，想到大家每次輪休返營，都要經歷這樣遙遠路途、崎嶇的山路，真的很不容易，而且高山氣溫變化大、物資運補成本一定高，「你們都辛苦了」。

蔡總統表示，她要感謝大家，在這座高山上，當「空防的眼睛」，從台灣看到世界，從世界看到外太空，默默守護著國家的安全。她強調，身為中華民國三軍統帥，她除了代表國人幫大家打氣，也要讓所有國人了解，有一群弟兄姊妹，在高山上全天候堅守著崗位，承擔起偵蒐預警的重要任務。

蔡總統說，她稍早也實際了解空軍偵蒐預警中心的工作內容，看到大家在短時間內確實掌握飛彈軌跡，並且迅速應變的專業能力，非常值得肯定。透過偵蒐預警中心主任沈冠慰的簡報，她也知道，最近幾次周邊國家在試射飛彈、火箭時，我們空軍的偵蒐預警中心，都能夠在第一時間確實偵獲。

蔡總統表示，她有信心，大家一定能為其他專責反制的國軍單位取得先機，成功抵禦來自空中的威脅。尤其是長程飛彈的預警，更是國防任務的重中之重。「國家的空防，就要繼續交給各位了。」

蔡總統說，由於山上天氣冷，補給的路途也很遙遠，今天她帶了麻辣鍋來給大家，雖然現在來不及完全準備好，但是讓弟兄姊妹們這幾天可以加菜，希望大家都能好好享用。接著，蔡總統前往「空軍防空連」，除聽取任務簡報，了解平時工作執行情形及裝備介紹、視導戰備檢查演練，之後也頒發加菜金，慰勉部隊弟兄姊妹的辛勞與付出。途中，蔡總統行經海拔約2200公尺的觀霧派出所時，也慰勉執勤工作的辛苦員警。

空軍 飛彈 蔡英文

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