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教召年限擬延為退伍12至17年 網氣炸：當一年兵役的誰服氣？

聯合新聞網 / 綜合報導
國防部決定將後備教召編管8年的年限解禁，研議延長為退伍12至17年範圍內未除役的後備軍人。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國防部決定將後備教召編管8年的年限解禁，研議延長為退伍12至17年範圍內未除役的後備軍人。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國防部研議將後備教召編管8年的年限解禁，延長為退伍12至17年範圍內位除役的後備軍人，目前一切仍待評估研討，預計2個月內定案。然而，就有網友對於這項規劃改動相當不滿，怒批「這到底是哪個人想出來的？公平性到底在哪？」

國防部目前針對後備動員方案進行檢討，未來教召將由現行的2年1訓、一次5至7天，改為1年1訓、一次14天，且由於後備軍人訓量須增至26萬人，目前列管時限8年內的後備軍人，無法支應軍官缺額與高軍事專長人力，因此依據兵役法施行法第廿七條，延長教召年限，擬延長為退伍12至17年內。

一名過去服義務兵役1年的網友在PTT八卦板發文砲轟，都已經當1年了，教召也被召好幾次，好不容易撐過，現在又要延，「八年級生4個月就ok，但教召8年這點誰服？這政策…每個當1年兵的誰服？」

他直言，「為何不多訓練4個月就好，他們正值青壯年，七年級生都開始有3高了，找我們幹嘛？改到教召年限真的超不爽，難道是怕4個月的沒辦法上戰場，所以拉退伍的1年義務役回來嗎？」他也提及，以前8年教召制度也沒有公平性，原PO經常被教召，但卻有同梯、同學連一次都沒去過，「以前沒去過的那些人應該通通優先召去體驗」。

不少網友看後紛紛留言認同原PO，「一樣的心情啊……」、「我被召三次，結果看到這樣改真的傻眼」、「我是沒有什麼服不服氣，只是覺得很瞎～完全沒幫助的政策」、「就公平性而言，問題真的很大」。

不過也有其他網友坦言，「是在天真什麼？弄這制度就是要把常備的兵力用後備軍人給補足，還在那邊聽愛國教育？那你還真對被武統沒有警覺性」、「因為1年的兵比較知道該幹嘛…」、「才兩個禮拜，是在吵什麼啦…」。

有網友PO文怒批教召年限延長至退伍12至17年「公平性在哪？」，貼文引發網友熱議。圖擷自PTT八卦板
有網友PO文怒批教召年限延長至退伍12至17年「公平性在哪？」，貼文引發網友熱議。圖擷自PTT八卦板

PTT 國防部 教召 國軍

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