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全民皆兵？ 吳斯懷：人民會成合法軍事目標

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖取自吳斯懷臉書
圖取自吳斯懷臉書

兩岸軍事衝突成為近期討論話題。國民黨立委吳斯懷今透過臉書表示，國防事務「建軍備戰」是非常專業的領域，牽涉法源依據、實務執行等各種領域，不是所謂學者專家、名嘴，引用幾個國外智庫論述，找幾本外國手冊抄一抄就可以高談闊論。

媒體報導，新境界基金會副執行長吳怡農拿瑞典民防手冊談國防，中華戰略學會研究員張競博士提出不同看法。吳斯懷指出，我國民防組織編組及運用是「全民國防」概念，不是「全民皆兵」，兩者完全不同層次。

吳斯懷說，吳怡農設想的民防是「國民的軍事能力不需在營區服役才能達成，只需 4 到 6 個月的基本訓練即可，就防衛自己家的附近，連地圖都不用」。錯誤的認知會引發嚴重後果，不可不慎。

吳斯懷說，國際人道法、戰爭法（武裝衝突法）等都有相關規範，平民不得參與軍事行動，否則會成為合法的軍事目標。而我國民防法規範的任務包括協助空襲防護、搶救災害、維護地方治安、戰時支援軍事勤務，並沒有軍事任務。若要全民皆兵，實際參與軍事行動，必須先求得全民共識，繼而在立法院立法。

吳斯懷提到，民防法第四條明訂有民防總隊(團)、大隊、中隊、分隊等編組，實際情況大家都很清楚，平時各縣市是否有完整編組？指揮管制能力如何？有無編組整訓？有無訓練計畫？有無訓練場地？

至於預算編製方面，吳斯懷說，戰時人民要防衛自己家園，個人裝備、武器、彈藥、通信裝備不可或缺，請問民防團隊平時籌購個人裝備、通信器材、槍枝、彈藥、儲存場所、械彈管理、訓練、人事經費等，內政部、教育部等相關部會是否編列預算支應？

吳斯懷也說，依目前防衛作戰計畫，各作戰區、第一線守備部隊、打擊部隊、後方勤務支援地區、海空軍基地都有明確劃分的戰鬥地境線。受過軍事訓練的都是後備軍人，不屬民防團隊成員。

他強調，民防團隊若要擔負作戰任務，除上述法源依據須考量，如何與國軍各級部隊區分戰場責任？台灣地狹人稠，城鎮密布，大部份與作戰地區重疊，戰時如何管制居民都已經是大問題，遑論人民拿槍護衛家園，會產生多大的亂象。

吳斯懷說，面對中共不斷的軍事威脅，應掌握「不挑釁、不示弱、不畏戰，不卑躬屈膝」的原則，積極備戰，目前國軍各項作為值得肯定。但「全民國防」絕不是「全民皆兵」，國安高層必須審慎面對，如果只是為強化全民戰鬥意志，喊喊口號壯壯膽也無可厚非，但把對戰爭的一知半解，當作國防論述，甚而讓民眾誤解實際的戰場景況，問題就嚴重了。

吳斯懷 戰爭 國軍

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