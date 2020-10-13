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漏網鏡頭！空軍救護隊5架黑鷹直升機國慶掛國旗表演

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到黑鷹直升機掛國旗在嘉義機場上空編隊飛行英姿。圖／航空迷提供
國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到黑鷹直升機掛國旗在嘉義機場上空編隊飛行英姿。圖／航空迷提供

國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊除出動5架Ｆ16Ｖ，在總統府上空編隊衝場表演，四聯隊所屬救護隊，換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日上午成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到5架黑鷹直升機掛國旗，在嘉義機場上空編隊飛行英姿，成為漏網鏡頭。

航空迷用大砲相機，國慶日上午，清楚拍到5架黑鷹直升機，在機艙掛國旗，同賀「中華民國生日快樂」的英姿照片，讓人振奮；空軍四聯隊說，國慶當天，5架救護隊黑鷹直升機編隊飛行，到台北松指部與陸軍航特部黑鷹直升機會合，在國慶大會編隊飛行。

空軍救護隊編號933UH-60M黑鷹直升機1月2日墜機，造成參謀總長沈一鳴等8名將領及軍士官殉職，剩全部14架飛機，空軍司令部公布黑鷹失事報告及懲處，包括司令、副司令、聯隊長、副聯隊長、救護隊長全遭懲處，以救護隊長林佳田被記大過調職處分最重量，是救護隊史首位被調職隊長，經半年多從嚴精實訓練，救護隊走出陰霾，

國防部撥交陸軍航特部向美國採購15架全新UH-60M黑鷹直升機，給空軍救護隊，連同3架法製EC225「超級山獅」直升機，救護隊同時有S-70C-6、EC225及黑鷹UH-60M，三種機型同時翱翔天空。

黑鷹UH-60M與藍海鷗S-70C，都是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，前者軍用機具數位導航系統，後者商用機，黑鷹是從S-70型發展的中型通用或攻擊直升機，主要特色是高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到黑鷹直升機掛國旗在嘉義機場上空編隊飛行英姿。圖／航空迷提供
國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到黑鷹直升機掛國旗在嘉義機場上空編隊飛行英姿。圖／航空迷提供
國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到黑鷹直升機掛國旗在嘉義機場上空編隊飛行英姿。圖／航空迷提供
國慶日，空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊換裝UH-60M黑鷹直升機，2月14日成軍後，也出動5架與陸軍航特部直升機，共同編隊飛越總統府上空，航空迷拍到黑鷹直升機掛國旗在嘉義機場上空編隊飛行英姿。圖／航空迷提供

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