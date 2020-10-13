美售台武器品項再曝光 專家指陸軍採購M109A6面臨槓龜

外媒再度披露川普對台軍售品項，有專家據此研判，因項目排擠，陸軍對美採購M109A6自走砲這次恐怕要「槓龜了！」

繼採購M1A2T新型戰車後，陸軍在2020年以「銳霆專案」為名，新增向美爭取採購M-109A6帕拉丁（Paladin）155公釐自走砲，原計畫採購100輛，編列172億6553萬餘元預算，但因對美採購魚叉飛彈與無人機，預算產生排擠，據了解，全案初期已降低到僅採購40輛。而陸軍也建案計畫採購「新型155公厘火砲及精準彈藥」搭配。甚至明年度已編列人員專案出國經費。

針對外媒報導，台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書貼文形容：「應該可以落捶定音了！」根據路透社的報導，川普政府將於近日內正式宣布對臺灣的軍售。消息來源顯然是國會兩院外交委員會議員的助理。

他根據路透社報導，指「第一波」三項軍售已經美國國務院批准並向國會進行預先通告簡報。這三項為「海馬斯」機動多管火箭系統 (M142 HIMARS)， 「擴增反應 (增程) 型距外陸攻飛彈」(AGM-84H/K SLAM-ER)，以及MS-110光電偵照莢艙。

報導指稱，另外三項軍售案目前尚未預先通告國會，但消息來源表示這應該也會於近期內進行簡報。第二批的三項軍售為MQ-9B 大型無人機，魚叉岸防巡航飛彈系統 (Harpoon CDCM) 與水雷。

梅復興說，假如路透社今天最新的報導屬實，那就表示軍方原先規劃採購的M109A6自走榴彈砲這次恐怕要「槓龜了！」