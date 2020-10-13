路透：川普政府推動3項對台軍售 近日將通知國會

中國大陸加大對台軍事脅迫力道，美中關係也瀕臨史上最低點，路透12日獨家報導，白宮推動3項先進武器售台計畫，國務院已非正式通知國會，近日內就會正式通知，尋求國會同意；另外還有其他項目的軍售，也會很快發生。

路透報導，川普政府在下月3日總統大選前，推動對台軍售很可能激怒中國大陸。

路透指出，參眾兩院外交委員會的朝野領袖都已接獲通知，國務院同意出售3項武器給台灣；此為「非正式通知」，國務院一旦同意且正式通知國會，將會由美國國防安全合作局（DSCA）發布新聞稿宣布。

路透掌握3項準備出售的武器，分別是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），和裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙，用以將戰機的影像和數據即時傳回地面接收站台。

路透引述知情人士說法，其他項可能出售的武器系統包括，大型精密無人機、岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈，和水雷，這都為嚇阻兩棲登陸的攻擊；這部分的出售通知還沒送到國會，應該很快就會發生。