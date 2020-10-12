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六軍團：蘭指部九、十月份留營率已提升至96%以上

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
第六軍團指出，蘭指部自聯勇任務結束後，藉由營造家的感覺、愉悅的工作環境、完善職涯規劃等措施，留營率明顯提升，9、10月份留營率已達96％以上。圖／蘭指部臉書粉專
第六軍團指出，蘭指部自聯勇任務結束後，藉由營造家的感覺、愉悅的工作環境、完善職涯規劃等措施，留營率明顯提升，9、10月份留營率已達96％以上。圖／蘭指部臉書粉專

第六軍團指揮部今（12）日表示，陸軍蘭陽指揮部擔任守護蘭陽地區戰備及災防安全任務，為使官兵訓練更貼近戰場景況，於去（108）年起輪訓三軍聯訓基地，該部在全體官兵齊心協力下，展現平時勤訓精練成果，榮獲測考成績「績優」，有效凝聚團隊向心，提振士氣。且留營率已明顯提升，9、10月份留營率已達96％以上。

國軍目前編現比較為遜色的單位，其中蘭陽指揮部因開始進訓三軍聯訓基地「下聯勇」，傳隨後留營率即明顯下降。

但第六軍團指出，蘭指部自聯勇任務結束後，藉由營造家的感覺、愉悅的工作環境、完善職涯規劃等措施，士氣高昂、向心力強，留營率明顯提升，9、10月份留營率已達96％以上，成效良好

第六軍團強調，將持續以培養素質高、戰力強、守紀律、有信念的人力為目標，落實基層官兵生活照顧、建構完善工作環境；同時以良善的領導統御，凝聚官兵向心，進而提升招募與留營誘因，使優秀人力長留久用，為部隊戰力奠定穩固根基。

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