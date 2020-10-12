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國安基金達成護盤任務 決定退場

黑鷹完成接收 徐國勇慰勉空勤總隊

中央社 / 台北12日電
內政部部長徐國勇。聯合報系記者曾原信／攝影
內政部部長徐國勇。聯合報系記者曾原信／攝影

國防部移撥給空中勤務總隊的6架重型黑鷹直升機完成接收，內政部長徐國勇今天南下高雄慰勉，並勉勵值勤要注意飛安，認為這批生力軍加入可提升救援能量。

空勤總隊今天發布新聞稿表示，日前完成接收最後一批加裝前置紅外線熱顯像儀（FLIR）的黑鷹直升機，並進駐高雄新建棚廠。

由於開放山林關係，空勤總隊說，今年空中救難任務較去年同期增幅3倍，也增加空勤機組員勤務，徐國勇今天特別南下高雄慰勉。

徐國勇表示，這次接機充分發揮民間企業與政府機關的團隊精神，感謝國防部、高雄港務公司等相關支援單位，並認為空勤總隊救難是在天候不佳、地形複雜情況下執行任務，對其付出深感敬佩。

他指出，台灣3000公尺以上高山有269座，僅黑鷹直升機能夠到達，如今這批6架重型黑鷹直升機加入，將可提升救援能量。

除此之外，徐國勇也呼籲，國人從事旅遊登山、海上活動，務必注意自身安全，除可減輕救難人員辛勞，也可讓自己安全。

空勤總隊表示，這批重型黑鷹直升機將先行試飛並進行噴漆，在完成組合與精進訓練後加入救災行列。

因應空中救災需要，國防部自陸軍採購60架黑鷹直升機移撥15架供空勤總隊空中救災使用，民國99年簽署迄106年已撥交9架，已部署於台中、花蓮及台東基地。

黑鷹直升機 空勤總隊 徐國勇

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