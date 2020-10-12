再嗆國防後備改革 徐巧芯：飲鴆止渴、變「四不像」

針對國防部推動後備改革，擬將召訓年限延長。國民黨台北市議員徐巧芯今天再度在臉書開嗆，「國防部，加油好嗎？」徐批評，國防部的做法，仍只是飲鴆止渴，既不承認他人點出的問題，又一直往那個方向改，可是又改的不直接、不完全，最後變成「四不像」。

徐巧芯說，兵役及教召事件，她已不是第一次寫文章討論，但國防部政策竟是用「擠牙膏」方式發布，過程反反覆覆。

徐說，這麼重要政策應該一次性正確釋出，才讓國人知道國防部是有深思熟慮。徐說，國防部一開始說加強教召，以一個月義務役為優先，後來改成「後退先用」，意思是會召四個月的來，沒過多久，現在又要再加碼把召訓年限延長至15年。

徐巧芯問，之前發文反駁說按原本制度，後備也不會以四個月軍事訓練役為主，是什麼意思？如果不會的話，為何又要延長召訓年齡，讓義務役無法在2026年完全退掉？

徐巧芯說，國防部不是說編現比很高？不是說募兵制時間增加，會以志願役選充後備為主，非四個月軍事訓練役？為何發布政策恰恰與之相反，是要將教召選充年限，從原本的退伍後8年內，延長為退伍15年內？

徐巧芯表示，國防部現階段這種做法，根本治標不治本！把退伍年齡一直延、一直延，只是讓後備的軍力一部分年紀很老，另一部分沒什麼經過訓練而已，戰力仍然不足！

徐還批評，國防部還編60萬要去以色列「考察後備制度」？「你嘛幫幫忙！以色列的兵強不是因為教召，如果編60萬只是去看教召，會有用嗎？」

徐巧芯說，去考察很好，但並不是去考察就學的到、學得會，畢竟很多不用考察的部分都沒做好了，高層長官是否要先來改善？