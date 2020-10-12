烈嶼戰車翻覆肇因 陸軍：專案小組配合檢方調查釐清中

金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車日前發生翻覆意外，造成一死一傷，中士車長林楷強不幸殉職。對於案發原因，陸軍司令部上午表示，此案刻由專案小組配合檢方調查釐清中，籲請外界尊重司法機關職權。

經初步調查，事發當地道路斜坡坡度不到3度，戰車下坡時車速並不快，但車位偏左，戰車駕駛在此過程間疑似向右迴正車輛過度，戰車衝下坡坎翻覆。

但陸軍司令部上午表示，此案刻由專案小組配合檢方調查釐清中。而對於烈嶼守備大隊肇生士官兵殉職及受傷案件，陸軍司令部表達沈痛與不捨，將依總統指示，全力做好家屬照顧、撫慰以及後續治喪事宜。

陸軍司令部表示，已編組專案小組，配合檢調釐清事故原因，籲請外界尊重司法機關職權，並持續給予國軍支持與鼓勵。