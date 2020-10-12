快訊

被下架的「黃蜂網絡」？古巴與美國的反恐對決

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍操演辛勞 陸軍蘭陽指揮部 「下聯勇」後留營率下降

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
今年起陸軍蘭陽指揮部與花東防衛指揮部必須南下恆春參與三軍聯訓聯勇操演，狀極辛勞，其後留營率就有下降的趨勢。圖／蘭陽指揮部臉粉絲專頁
今年起陸軍蘭陽指揮部與花東防衛指揮部必須南下恆春參與三軍聯訓聯勇操演，狀極辛勞，其後留營率就有下降的趨勢。圖／蘭陽指揮部臉粉絲專頁

國軍目前編現比較為遜色的單位，倒數四名被列出，分別為六軍團、金防部、花防部與航特部，官員解釋，其中蘭陽指揮部因今年度進訓三軍聯訓基地「下聯勇」，隨後留營率即明顯下降；航特部則因傘兵不再像過去「一跳定終身」，需定時複訓，不及格即打回一般部隊，不能再領取傘兵加給，精兵政策的緣故，因此排在第四名。

國防部日前宣示，預判國軍「募兵制」將可於今年底達成編現比90%的計畫最終目標，國防部長嚴德發透露，目前國軍「編現比」最低的單位，都在陸軍，經向國軍人事單位確認，目前國軍編現比最低的單位，六軍團最低，其次為金防部、花防部與航特部，但編現比都仍有80%以上。

軍方官員表示，實際上位於北部的關渡指揮部與蘭陽指揮部留營率都有80%，六軍團平均編現仍有約86%左右，但今年起蘭陽指揮部與花東防衛指揮部必須南下恆春參與三軍聯訓聯勇操演，狀極辛勞，其後留營率就有明顯下降的趨勢。金防部則因外島屬性，人員召募尚待提升。

而花防部列為「倒數」第三，官員透露，陸軍在花蓮地區志願役召募面臨許多「競爭」，包括東部有校準部、空軍401聯隊與海軍蘇澳基地等單位，因此花防部志願役職缺召募較為弱勢。

至於航特部召募的困難，則在於目前航特部傘訓已非「一跳定終身」，過去官兵完成基本傘訓後，即可保持完成傘訓身份，現在則需定期覆訓，除傘訓外，還包括谷關突擊訓，覆訓不及格，就必須被打回一般部隊，不得再領傘訓加給，人員數字因此有浮動並減少。

國軍 志願役 國防部 募兵制

延伸閱讀

全國增加五個後備旅 陸軍南北區聯合測考中心編成其二

反制共諜滲透 國防部完成軍官、眷屬逾七千人安全查核

國軍編現比最低「爐主」換人 倒數前四名出列

少校攜子彈搭機？陸軍澄清：訓練用假彈

相關新聞

中科院「迅聯戰系」面臨出局 專家明指是這個原因造成

海軍委由中科院研發艦載「迅聯」戰鬥系統，傳確定出局。有專家表示，原因出自海軍出身的決策高層罔顧當年的經驗背景，在決定將新...

國軍操演辛勞 陸軍蘭陽指揮部 「下聯勇」後留營率下降

國軍目前編現比較為遜色的單位，倒數四名被列出，分別為六軍團、金防部、花防部與航特部，官員解釋，其中蘭陽指揮部因今年度進訓...

全國增加五個後備旅 陸軍南北區聯合測考中心編成其二

為強化後備戰力，國防部宣示將把現行七個後備旅提升為12個，目前方案已擬定，增加的五個後備旅，其中兩個將由「陸軍部隊訓練南...

烈嶼戰車大換裝！M41D檢整更新 重赴前線

金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車日前發生翻覆意外，造成一死一傷，全國唯一服役史達60餘年的老舊戰車連，引起關注，蔡總統因此親自下令提前更換烈嶼當地戰車部署。據透露，國防部目前已完成換裝規畫，包括M41D戰車等應急選項，目前正呈報層峰核定中。

烈嶼戰車翻覆 初查疑迴正過度

金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車八日發生翻覆意外，造成一死一傷，中士車長林楷強不幸殉職。對於案發原因，經軍方初步調查...

我宣傳F-16V戰機AESA雷達 更遠距離掌握各種航機動態

空軍F-16A/B型戰機陸續進廠性能提升為F-16V，軍媒今日披露，F-16V安裝新型AN/APG-83主動相位陣列雷達...

M41A3翻覆初步調查 方向拉桿難操控車輛疑迴正過度

金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車日前發生翻覆意外，造成一死一傷，中士車長林楷強不幸殉職。對於案發原因，經初步調查，事...

陸宣稱「迅雷-2020」破獲台諜 國安局：關注後續發展

中國大陸官媒《央視》11日報導宣稱，中國國安機關近期破獲數百起間諜竊密案件，逮捕一批台灣間諜。國安局回應表示，有關國家安...

金門烈嶼戰車翻覆 陳其邁弔唁殉職中士林楷強

金防部一輛M41A3戰車8日在金門烈嶼鄉翻覆，造成車長中士林楷強殉職。高雄市長陳其邁今天前往弔唁，並探望2名因公受傷的高...

前線飛官分享F-16V 強大偵蒐能力化被動為主動

針對F-16V（Block20）性能，飛行員分享，AESA雷達讓偵蒐半徑大幅提升，從更遠的距離就能掌握各航機動態，提早做...

本月第八度 國防部：共軍運八反潛機再侵我西南空域

國防部今天表示，中共解放軍今日（11）又有一架運8反潛機進入我西南空域防空識別區活動，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時啟用...

國軍近70歲阿公級戰車終要除役 卻是因一場翻車意外用生命換來

1958年爆發八二三台海戰役，美方大量軍援中華民國。在防空方面，國軍獲得勝利女神飛彈、F-100超級軍刀戰鬥機，兩年後還成為最新銳的F-104星式戰鬥機首個海外用戶。至於陸軍地面部隊，引進美軍現役M41戰車。1960年代，美方持續軍援M41給國軍，取代二次大戰時代M4、M5、M18、M24等戰車，成為國軍裝甲部隊的主力。總計我國引進M41的總量超過700輛，是M41最大的海外用戶。

熱門新聞

枋寮鄉政顧問李孟居央視認罪 指是遭枋寮鄉長「騙去」

央視報導：大陸偵破數百起台灣間諜竊密案

陳柏惟喊「霜食節快樂」 孫大千：侮辱中華民國和冰淇淋

海弓三結合MK41驗證成功 但海軍確定放棄國造迅聯戰系

台灣女孩節 蔡英文提醒別再稱國慶禮賓人員是「金釵」

雙十國慶剛過Google就出包 中華民國建立時間竟變1949年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。