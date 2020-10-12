國軍操演辛勞 陸軍蘭陽指揮部 「下聯勇」後留營率下降

國軍目前編現比較為遜色的單位，倒數四名被列出，分別為六軍團、金防部、花防部與航特部，官員解釋，其中蘭陽指揮部因今年度進訓三軍聯訓基地「下聯勇」，隨後留營率即明顯下降；航特部則因傘兵不再像過去「一跳定終身」，需定時複訓，不及格即打回一般部隊，不能再領取傘兵加給，精兵政策的緣故，因此排在第四名。

國防部日前宣示，預判國軍「募兵制」將可於今年底達成編現比90%的計畫最終目標，國防部長嚴德發透露，目前國軍「編現比」最低的單位，都在陸軍，經向國軍人事單位確認，目前國軍編現比最低的單位，六軍團最低，其次為金防部、花防部與航特部，但編現比都仍有80%以上。

軍方官員表示，實際上位於北部的關渡指揮部與蘭陽指揮部留營率都有80%，六軍團平均編現仍有約86%左右，但今年起蘭陽指揮部與花東防衛指揮部必須南下恆春參與三軍聯訓聯勇操演，狀極辛勞，其後留營率就有明顯下降的趨勢。金防部則因外島屬性，人員召募尚待提升。

而花防部列為「倒數」第三，官員透露，陸軍在花蓮地區志願役召募面臨許多「競爭」，包括東部有校準部、空軍401聯隊與海軍蘇澳基地等單位，因此花防部志願役職缺召募較為弱勢。

至於航特部召募的困難，則在於目前航特部傘訓已非「一跳定終身」，過去官兵完成基本傘訓後，即可保持完成傘訓身份，現在則需定期覆訓，除傘訓外，還包括谷關突擊訓，覆訓不及格，就必須被打回一般部隊，不得再領傘訓加給，人員數字因此有浮動並減少。