聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國增加五個後備旅 陸軍南北區聯合測考中心編成其二
為強化後備戰力，國防部宣示將把現行七個後備旅提升為12個，目前方案已擬定，增加的五個後備旅，其中兩個將由「陸軍部隊訓練南區聯合測考中心」與北區聯合測考中心編成，另北中南將各增加一個後備旅，編制均為「五步一砲」。
國防部長嚴德發日前在立法院證實，為強化備戰力，全國18縣市地區後備指揮部未來將由作戰區編管，現有七個後備旅，將擴編成為12後備旅，裝備與常備部隊一致。
據透露，目前七個後備旅，北部有兩個，中部三個，南部一個，海軍陸戰隊一個；未來將由軍主責，增加五個後備旅，其中陸軍部隊訓練南部測考中心與北部測考中心，編制將由現行群提升至旅，另北中南各增加一個後備旅，編制均為五個步兵營、一個砲兵營。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言