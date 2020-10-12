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全國增加五個後備旅 陸軍南北區聯合測考中心編成其二

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統今年初前往台南慰勉「陸軍部隊訓練南區聯合測考中心」。圖／總統府
蔡英文總統今年初前往台南慰勉「陸軍部隊訓練南區聯合測考中心」。圖／總統府

為強化後備戰力，國防部宣示將把現行七個後備旅提升為12個，目前方案已擬定，增加的五個後備旅，其中兩個將由「陸軍部隊訓練南區聯合測考中心」與北區聯合測考中心編成，另北中南將各增加一個後備旅，編制均為「五步一砲」。

國防部長嚴德發日前在立法院證實，為強化備戰力，全國18縣市地區後備指揮部未來將由作戰區編管，現有七個後備旅，將擴編成為12後備旅，裝備與常備部隊一致。

據透露，目前七個後備旅，北部有兩個，中部三個，南部一個，海軍陸戰隊一個；未來將由軍主責，增加五個後備旅，其中陸軍部隊訓練南部測考中心與北部測考中心，編制將由現行群提升至旅，另北中南各增加一個後備旅，編制均為五個步兵營、一個砲兵營。

國防部 陸軍 嚴德發

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