全國增加五個後備旅 陸軍南北區聯合測考中心編成其二

為強化後備戰力，國防部宣示將把現行七個後備旅提升為12個，目前方案已擬定，增加的五個後備旅，其中兩個將由「陸軍部隊訓練南區聯合測考中心」與北區聯合測考中心編成，另北中南將各增加一個後備旅，編制均為「五步一砲」。

國防部長嚴德發日前在立法院證實，為強化備戰力，全國18縣市地區後備指揮部未來將由作戰區編管，現有七個後備旅，將擴編成為12後備旅，裝備與常備部隊一致。

據透露，目前七個後備旅，北部有兩個，中部三個，南部一個，海軍陸戰隊一個；未來將由軍主責，增加五個後備旅，其中陸軍部隊訓練南部測考中心與北部測考中心，編制將由現行群提升至旅，另北中南各增加一個後備旅，編制均為五個步兵營、一個砲兵營。