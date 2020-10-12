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中科院「迅聯戰系」面臨出局 專家明指是這個原因造成

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍司令部代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」。圖／海軍司令部
海軍司令部代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」。圖／海軍司令部

海軍委由中科院研發艦載「迅聯」戰鬥系統，傳確定出局。有專家表示，原因出自海軍出身的決策高層罔顧當年的經驗背景，在決定將新一代巡防艦改為傳統單體船設計後，堅持不肯放寬載臺大小，而硬把「新一代飛彈巡防艦原型艦」震海艦的排水量限制在4500噸，因此無法容納中科院研發的戰系。

儘管迅聯研發測評已告段落，傳「新一代飛彈巡防艦原型艦籌建」合約商將由中科院改為台船，且近期將改向國際邀標，但海軍司令部昨日仍然表示，海軍依國艦國造政策指導，規劃108至115年委中科院執行「新一代飛彈巡防艦原型艦籌建」案，其中迅聯系統研發部分，目前仍按計畫執行有關測評工作，測評結果必須符合海軍作戰需求，方啟動後續作業。海軍司令部持續依計畫推動海軍各項建案，以建立符合防衛作戰的制海戰力，籲請國人支持。

針對迅聯案面臨出局，台海安全研究中心主任梅復興在臉書以「壯士斷腕，哀矜勿喜」為題文表示，此案不僅凸顯了國防自主企圖心遠大於實際能力的現實，也曝露出了主事者過去四年多來剛愎自用的後果。蔡政府應該從中汲取重要的教訓，並在政策與用人方面有所醒覺。

梅復興表示，新一代巡防艦的原始構想是規劃採雙胴船形設計，因此可容納中科院的戰系雷達等的重量與重心高度。中科院的戰系暨雷達構型基本上還是根據當年ACS先進戰鬥系統或所謂小神盾案的設計規格。但當年就已考慮到戰系雷達重量與高度的問題而不得不將成功級艦的基線設計在船舯部位加長45英呎，相當於水線長度增加九分之一的方案，並將艦身略為加寬，這使得ACS艦的排水量當時就已超過了5000噸。

他說，然而四分之一個世紀後，海軍出身的決策高層卻罔顧當年的經驗背景，在決定將新一代巡防艦改為傳統單體船設計後，堅持不肯放寬載臺大小，而硬把震海艦的排水量限制在4500噸。這當然就無法在符合其他造船工程與安全規格條件下，容納得下中科院的戰系了！

梅復興指出，中科院在戰系研發上的表現不佳固然是此案不得不放棄自製的重要原因，但在不妥協雷達性能的前提下，外購也未見得就可滿足原來的需求。因為縱觀全世界現有的新一代具區域防空能力之巡防艦，無論是否採用陣列雷達，其排水量均罕見低於五千餘噸級者。而就算有，我國也未見得買得到。當然，如果海軍願意接受縮減陣列雷達天線/孔徑大小，以犧牲性能換取較緊緻的上層佈局減重，那就另當別論了。他認為，追根究底，主事者的視野與態度往往攸關全局。此案只不過再次證明了這個簡單的道理。

海軍 中科院

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