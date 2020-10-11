我宣傳F-16V戰機AESA雷達 更遠距離掌握各種航機動態

空軍F-16A/B型戰機陸續進廠性能提升為F-16V，軍媒今日披露，F-16V安裝新型AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA）後，從更遠的距離就能掌握各種航機動態，提前預警，新配備的任務電腦也整合聯合作戰指揮管制系統，可在空中建立共同作戰圖像。

AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA）號稱可偵知共軍殲20匿蹤戰機，飛行員未述及相關經驗，可能尚未與共軍匿蹤戰機交手。

「軍聞社」今日報導，國軍日前執行的「聯合防空作戰操演」中，陸續換裝F-16V的空軍第4聯隊成為作戰要角，多架F-16V戰機在機堡中進行整備，待任務時間一到，陸續滑出機堡抵達加溫坪完成安全檢查，戰機依序起飛，模擬對進犯敵機攔截應處。

報導中指出，任務領隊李中校表示，過去飛機經雷達鎖定之後，才會得到航跡的相對方位角、航向、高度、速度及接近率等資料，F-16V安裝新型AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA）後，偵蒐半徑大幅提升，強化了空對空作戰能力，「我們從更遠的距離就能掌握各種航機的動態，就可以更早做好相應準備。」飛行員若比敵軍更早發現對方，預警時間更長，就可處於主動狀態。

李中校也指出，新配備的任務電腦亦整合聯合作戰指揮管制系統，可在空中建立共同作戰圖像，不僅F-16間可以相互了解彼此位置，亦可透過戰管標示出其它友機或雷達搜索範圍之外的敵機位置；對於上述性能的提升，有效降低飛行員在空中的工作負荷。