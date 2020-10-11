嚴德發悼殉職戰車車長 強調迅速更換烈嶼戰車部署

國防部長嚴德發今天表示，有關新式戰車獲得後的全般規劃已經完成，將依照蔡英文總統的指示，優先調整適宜的戰車到金門烈嶼地區。而對日前在戰車上不幸殉職的中士林楷強，將從優撫卹，並全力協助治喪相關工作。

金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車日前發生翻覆意外，造成一死一傷，車長中士林楷強不幸殉職。美軍稱此戰車為「華克猛犬」（Walker Bulldog），全國軍現在只有小金門這個連有M41A3，全連有14輛。此型車老舊，變速器與煞車都是機械式的，且汽油引擎極易燃燒，這項意外，據信是此型車在台服役60餘年歷史中，首度發生殞命意外。

國防部今天表示，嚴德發上午率國軍重要幹部前往高雄，代表蔡總統弔唁不幸因公殉職的陸軍金防部林楷強中士，並慰問家屬，表達關懷與哀慟之意。嚴德發在故林楷強中士靈前，懷著悲慟的心情上香致祭，同時安慰家屬並了解生活近況，不捨袍澤殉職與關心遺眷照顧，溢於言表。

嚴德發慰問家屬時表示，有關新式戰車獲得後的全般規劃都已經完成，也會依照總統的指示，優先調整適宜的戰車到烈嶼地區、對楷強從優撫卹，並全力協助治喪相關工作。