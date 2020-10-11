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海弓三結合MK41驗證成功 但海軍確定放棄國造迅聯戰系
根據證實，中科院海軍委中科院研發新一代艦載戰鬥系統「迅聯專案」，以美製MK41垂直發射系統（Vertical Launching System，VLS），整合中科院研製的海弓三防空飛彈驗測，上月（9）已結案。以垂直發射系統射擊海弓三固然驗證成功，但海軍放棄迅聯戰系，海軍新一代震海巡防艦戰系將朝向外購管道獲得。
研發驗證近十年的迅聯專案，月前即傳出海軍有意放棄，當時海軍司令部曾表示，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」，規畫於108至115年執行，全案所需戰系「迅聯專案」，中科院已規畫九實施初期作戰測評，全案目前仍依計畫執行。
不過，根據知情人士透露，海軍確定以無法滿足海軍需求為由放棄迅聯案，新一代震海巡防艦戰系將朝向外購管道獲得。
海軍委中科院研發新一代戰鬥系統「迅聯專案」，以美製MK41垂直發射系統（Vertical Launching System，VLS），整合中科院研製的海弓三防空飛彈驗測，中科院對美採購兩套MK41垂直發射系統，一套裝設於九鵬基地，另套則裝設於高雄艦上。過去數個月來，自台東成功升空的靶彈，陸續由陸基、海基發射的海弓三進行追擊，多能命中目標，海弓三結命美製MK41垂直發射系統完成驗證，但國產仿製的垂直發射系統仍在克服技術問題。
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