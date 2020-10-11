反制共諜滲透 國防部完成軍官、眷屬逾七千人安全查核

中共透過買通退伍人員、親屬試圖滲透現役官兵案件時有所聞，國防部日前證實，今年特別針對國軍上校階以上人員，實施專案清查暨特殊查核，完成國軍重要軍職及眷屬7104人查核。

羅賢哲案後，中共透過退役人員滲透現役部隊案時有所聞，且階級向上延伸。2018年曾爆發前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生退伍後，依中共指示引介前馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康多次會面，企圖拉攏吸收，依國家安全法起訴。謝嘉康因查無實證獲不起訴。

國防部指出，為防制敵諜對我滲透及蒐情等不法活動，國防部依據年度專案清查具體作法及國軍特殊職務查核作業程序，針對國軍上校階含以上人員實施專案清查暨特殊查核，計完成國軍重要軍職及眷屬7104人，以確維國軍人員純淨與內部安全。