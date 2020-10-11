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國軍編現比最低「爐主」換人 竟然是花防部與航特部

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院預算中心去年曾披露，陸軍部分戰鬥部隊編現比偏低的狀況卻仍然存在。圖／國防部發言人臉書
立法院預算中心去年曾披露，陸軍部分戰鬥部隊編現比偏低的狀況卻仍然存在。圖／國防部發言人臉書

國防部日前宣示，預判國軍「募兵制」將可於今年底達成編現比90%的計畫最終目標，國防部長嚴德發透露，目前國軍「編現比」最低的單位，都在陸軍，最低的單位是花東防衛指揮部，其次則為航空特戰指揮部。

所謂「編現比」，即為編制數與現員數的比例。國防部日前透過業務報告向立法院示，國軍各項招募成效未受疫情影響，均達年度計畫目標；另留營率78.8％，整體人力已自105年編現為76.73，迄今已達88.3％，預判年底可達90％募兵制推動人力計畫最終目標，完成募兵制轉型任務。明年起人力補充則採「 留優汰劣」、「退補平衡」政策招募所需人力 。

國民黨立委陳以信日前質詢表示，志願士兵留營率78.8%，慰助金卻愈發愈少。陳以信指出，105年留營慰助金預估支領人數為1萬726人，實際支領人數有7535人，實際發放率為70.02%；106年留營慰助金預估支領人數為9333人，實際支領人數則有4082人，實際發放率為43.7%；107年預估支領人數為1萬零726人降到4996人，實際支領人數則僅1975人，實際發放率降至43.7%。顯見志願士兵留營意願低落。

但嚴德發答詢表示，留營慰金就是「發前面三年」，第一年1.7萬元、第二年3.3萬元、第三年5萬元，第四年不再發放，此數字與留營率無關。國防部人事參謀次長李定中也表示，留營慰助金發放原則，是獎勵留營，只獎助一次，三年後即不再發放。

陳以信進一步詢問，國軍105年編現比是76.7％，國軍現在哪些單位編現比最低？嚴德發說，目前國軍部隊平均編現比是88.3％，而國軍編現比最低的單位，目前都集中在陸軍，平圴是84.4％，最低的是花防部，其次是則為航特部。

立法院預算中心去年曾披露，陸軍部分戰鬥部隊編現比偏低的狀況卻仍然存在，但截至108年6月底，仍有陸軍外島步兵部隊、陸軍機步部隊、陸軍砲兵部隊、陸軍裝騎部隊、陸軍戰車部隊、陸軍反甲部隊、陸軍火箭部隊等7種第1類型戰鬥部隊，編現比低於8成，都集中在陸軍。但根據國防部最新說法，此節顯有變化。

陸軍 國軍 國防部

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