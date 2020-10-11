我採購M1A2T戰車減量不減項 重型裝備運輸車僅買6輛

國防部日前證實，我國對美採購「新型戰車」M1A2T案，因應預算規模，美原預計售我16輛M1070A1重型裝備運輸車，我僅採購6輛，其他品項也全數減少數量採購，但減量不減項，以符合我國所提405億元預算規模。

國防部日前在立法院業務報告指出，110年國防部新增機動反艦飛彈系統、長程反艦巡弋飛彈、岸基海軍監偵系統、網路戰防護系統、新式戰機暨高教機接裝基地設施整建工程，及「新式戰車作戰工事、訓場」等建案，以加速各項戰備整備作為。

因應明年即將展開「新式戰車作戰工事、訓場」案，國民黨立委陳以信質詢表示，美方釋出陸軍新型戰車原採購項目，原包括108輛M1A2T艾布蘭戰車、16輛M1070A1重型裝備運輸車、14輛M88A2裝甲救濟車、7862發KEW-A1翼穩定脫殼穿甲彈、1966發M1028人員殺傷彈與美國政府與廠商工、技術與後勤支援服務，預算規模達20億美元，折合台幣601億元，但國防部僅編列預算405億元，短少196億元。他要求國防部說明。

陸軍參謀長陳忠文表示，陸軍108年就此案編列405億元，初期按美方初步報價來編列，經評估其提供品項符合我方作戰需求者，實際編列405億元。他說，美方釋出的品項，「都有買」，但數量更改。如重型運輸車即減少採購，我國只買6輛。