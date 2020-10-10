共軍運8機國慶日擾台 國軍防空飛彈追監

國慶日之際，中共軍機再度襲擾我空域。空軍司令部稍早發布，中共解放軍一架運八機今天進入我國西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控，這已是共機連續五天侵擾我西南空域。

根據國防部公布資料顯示，運八機從東南向朝我防空識別區內飛行，進入防空識別區不久後，經180度大轉彎以幾乎同路線飛離我國防空識別區。國防部統計，十月以來，共機已八度擾我防空識別區，今年初至今，共機擾台次數達到二二二架次。