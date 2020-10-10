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一大早共機又侵我空域 軍事迷：沒想到比國軍還早慶雙十

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共軍運8機國慶日擾台 國軍防空飛彈追監

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中共運8反潛機。圖／國防部提供
中共運8反潛機。圖／國防部提供

國慶日之際，中共軍機再度襲擾我空域。空軍司令部稍早發布，中共解放軍一架運八機今天進入我國西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控，這已是共機連續五天侵擾我西南空域。

根據國防部公布資料顯示，運八機從東南向朝我防空識別區內飛行，進入防空識別區不久後，經180度大轉彎以幾乎同路線飛離我國防空識別區。國防部統計，十月以來，共機已八度擾我防空識別區，今年初至今，共機擾台次數達到二二二架次。

根據媒體報導，運八機是在今上午7時左右進入我西南防空識別區，高度約3000公尺，空軍照例啟動應處措施；由於共機擾台的時間，國慶典禮尚未開始，因此有軍事迷笑稱，「沒想到共機比國軍還早來慶祝雙十」。

國防部表示，一架運八共機在國慶日擾我西南空域。圖／國防部提供
國防部表示，一架運八共機在國慶日擾我西南空域。圖／國防部提供

空軍 國慶 中共

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