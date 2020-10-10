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影／陳廷寵稱國軍戰力為零 季麟連點出國軍最大弱點

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
軍事院校校友總會理事長季麟連今受訪時表示，陳廷寵是一個非常耿直的人，他的完整發言我們都很支持，可惜被外界曲解。記者趙宥寧／攝影
軍事院校校友總會理事長季麟連今受訪時表示，陳廷寵是一個非常耿直的人，他的完整發言我們都很支持，可惜被外界曲解。記者趙宥寧／攝影

陸軍前總司令陳廷寵日前公開宣稱「國軍戰力為零」，無法抵抗中共解放軍，引發議論。軍事院校校友總會理事長季麟連今受訪時表示，陳廷寵是非常耿直的人，他的完整發言我們都很支持，可惜被外界曲解，國家戰略有四大面向，若把責任都怪在軍事上也不對，但「後備戰力」是我們最弱的地方。

國慶日，中華民國中央軍事院校校友總會在台北市政府前廣場舉辦「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動。談及日前陳廷寵發言，國安會前秘書長蘇起稱，兩岸若開戰，台灣首日就投降，季麟連坦言，「現在的後備戰力真糟糕」。

季麟連說，國家戰略有四大面向，政治、經濟、心理、軍事，軍事只是一部分，總體戰力是「有形」乘上「無形」，買再多裝備都是有形戰略，從黃埔500支槍完成東征、北伐、抗日，我們都是劣勢，有形戰力不如，但無形戰力很強。

季麟連坦言，我們最弱的地方就是後備戰力，我們現在17萬人，戰爭不是一次打完，但「現在的後備戰力真糟糕」。

季麟連說，他在退伍前的漢光演習，邀請美軍到場觀摩，美軍異口同聲地問「你們的後備在哪裡？」季麟連說，現在當兵四個月怎麼辦？扣掉軍訓剩兩個月，兩個月中又休假十六天，第一周又是調適周，步槍連細部分解都沒學，後備戰力大家心裡都明白。

季麟連也盛讚國防部長嚴德發，季說，歷任部長有誰像他壓力這麼大？還提到，這三個月他（嚴德發）都沒笑容，他哪餐飯能好好吃？覺能好好睡？整個國家壓力，嚴德發喊出「自己的國家自己救」，季麟連直說「了不起！」

嚴德發 漢光演習 美軍

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