影／林楷強殉職家屬捧骨灰回台灣 高雄國軍列隊致敬

高雄市湖內子弟林楷強不幸在金門戰車翻覆事故中殉職，遺體今天上午火化，家屬下午帶著骨灰與靈位搭專機返回台灣，一行人抵達後，岡山空軍基地官兵列隊迎靈致敬，隨後家屬將骨灰放在岡山大吉座寶塔，擇日舉辦告別式。

金防部烈嶼守備大隊8日發生戰車翻覆意外，擔任車長的中士林楷強被戰車重壓傷重不治，家屬昨天搭專機前往金門處理後事，今早陸軍司令陳寶餘上將到靈堂致意，隨後遺體進行火化。