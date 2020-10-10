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影／林楷強殉職家屬捧骨灰回台灣 高雄國軍列隊致敬
高雄市湖內子弟林楷強不幸在金門戰車翻覆事故中殉職，遺體今天上午火化，家屬下午帶著骨灰與靈位搭專機返回台灣，一行人抵達後，岡山空軍基地官兵列隊迎靈致敬，隨後家屬將骨灰放在岡山大吉座寶塔，擇日舉辦告別式。
金防部烈嶼守備大隊8日發生戰車翻覆意外，擔任車長的中士林楷強被戰車重壓傷重不治，家屬昨天搭專機前往金門處理後事，今早陸軍司令陳寶餘上將到靈堂致意，隨後遺體進行火化。
「台灣到了，林楷強要下飛機了」下午近2點，家屬帶著林楷強骨灰返回岡山空軍基地，親友下飛機時呼喊名字，聲聲呼喚令人聞之鼻酸。岡山空軍人員列隊迎接，隨後家屬將骨灰帶往小崗山下的大吉座園區安放。高市議員陳明澤全程陪同家屬處理後事，他表示，許多親友關心林楷強後事，經家屬考量決定將骨灰安靈在岡山大吉座，未來告別式也會在園區內舉辦，日期尚未決定。
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