國慶演說 蔡總統：示弱退讓不會帶來和平

蔡英文今天在國慶演說中指出，台灣經濟的前景，也有賴於區域的和平穩定。我們很清楚，「示弱退讓不會帶來和平」，「只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平。」面對對岸的軍事擴張和挑釁，政府會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。政府以雙軌（外購與國防自主）並進的方式，來強化防衛實力。

蔡總統今天國慶演說分為四個段落：一、防疫成果貢獻國際、二、新情勢下的經濟戰略、三、堅實國防維護國家安全、四、積極作為參與區域合作。

蔡總統表示，台灣經濟的前景，也有賴於區域的和平穩定。蔡總統說，「示弱退讓不會帶來和平」，「只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平。」

蔡總統說，「精進國防實力，降低戰爭風險，這是當前國防政策的原則。」這段時間，面對對岸機艦騷擾，台海情勢雖然比較緊張，但是國軍，都能夠即時掌握和因應，達成防衛固守的任務。

蔡總統表示，這幾年來，只要有時間，她就會前往部隊，看看國軍官兵。從高山上的空軍雷達站，到返航靠港的海軍艦隊；從在陣地操練火砲的陸軍部隊，到培養年輕軍士官的學校。「我的目的，不僅是要對這些日夜輪班、保家衛國的軍人，說聲謝謝，更要讓國人知道，國軍是我們的家人，也是國家主權、自由民主最強的後盾。」

蔡總統特別提到，這段時間以來，也有國軍弟兄姊妹在執行任務的過程中，為國受傷，甚至殉職。「我們感念他們的付出，並且以英勇盡責的國軍為榮。」

蔡總統說，「身為三軍統帥，國軍的未來、未來的國軍，就是我最心心念念的事。」

蔡總統說，面對對岸的軍事擴張和挑釁，政府會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。在外購武器裝備的同時，政府仍然堅持加速推動國防自主，高教機國造、潛艦國造，已經有相當的成效。政府以雙軌並進的方式，來強化防衛實力。

蔡總統指出，不僅武器裝備性能正在提升，國軍更需要有素質優秀的戰士。除了提升志願從軍的官士兵的專業素養，更要建立有效的後備制度，來強化國軍的人力素質及戰力。而在常後一體的原則下，接下來，後備動員制度的改革，也將會快速推動。

蔡總統表示，面對區域的和平穩定受到威脅，「我們會堅守『不畏戰，不求戰』的原則，避免擦槍走火。」國防部也會適時發布共軍動態，和周邊國家交換資訊，強化安全夥伴角色；也讓國人明瞭台海動態，讓全民國防更加堅實。