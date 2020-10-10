快訊

國慶俏麗短髮韓裔主持人引熱議 網揭是談話性節目班底

直播／國慶文告全文 蔡英文：感念國軍付出 穩定兩岸關係

金門戰車殉職車長今天火化 母親哭喊：「阮足嘸甘」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍司令陳寶餘表示，此事已經組成專案小組進行調查，絕對會將案件調查的水落石出，請社會大眾放心。記者蔡家蓁／攝影
陸軍司令陳寶餘表示，此事已經組成專案小組進行調查，絕對會將案件調查的水落石出，請社會大眾放心。記者蔡家蓁／攝影

金防部烈嶼守備大隊戰車連8日傳出戰車翻覆的意外，造成年僅26歲的車長中士林楷強逃生不及殉職，林楷強今天火化，陸軍司令陳寶餘上將特別到靈堂致意，並安慰家屬，林楷強的母親泣不成聲，聲嘶力竭地哭喊著，「阮足嘸甘」，真的很捨不得，讓人聞之鼻酸。

烈嶼戰車連是在8日下午結束基地普測任務返部途中，由劉姓下士駕駛的M41A3戰車行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，身為的車長的中士林楷強被壓在車底，送醫不治。劉姓下士受傷後送到台北三軍總醫院治療。

林楷強今天上午9點多進行火化，金門的慈濟也派人到靈堂協助助念，陳寶餘率多位幹部也到靈堂上香致意，並安慰家屬，林母因為太悲痛，一度泣不成聲，林母對著陳寶餘痛哭的說著，「我都認不出他.....阮足嘸甘，真的很捨不得」，在場的人聽了，都可以感受到母親的傷痛，氣氛哀戚。

陳寶餘在受訪時表示，此事已經組成專案小組進行調查，絕對會將案件調查的水落石出，請社會大眾放心，不管是環境、人員與機械等問題，都會進行詳細調查；針對記者詢問是否可以透露事件的初步調查，他回覆專案報告，需要核定後，才能公布。

陳寶餘也轉述，林母跟他說，「孩子保家衛國是非常光榮的事，但孩子走了，他們內心非常不捨」，他也同樣悲傷；有關總統蔡英文透露計畫買新戰車，他也證實說，國軍配合新式戰車建案，已完成換裝規劃，本來就會逐步汰換這款戰車，後續也會對小金門的戰力調整，重新進行考量與提前做部屬。

林家的友人、高雄市議員陳明澤表示，家屬很難過，這需要靠時間慢慢來抹平，他提及，林母昨天有到現場了解狀況，談到另一個劉下士被救出後，還想回去救楷強，她也很感激，也請他不要太自責；對於這樣的事情發生，家屬希望國軍能改善整體設備，希望楷強是最後一個因為這樣不幸死亡的犧牲者。

據了解，林母昨也去看林楷強駐防的部隊與寢室，幫他做最後的巡禮，看到他以前在部隊過得很好，她總算覺得欣慰一些；林母把林楷強的物品收拾好，有些物品會帶回去，有些則在今天燒給他。

因戰車翻覆殉職的林楷強今天火化，陸軍司令陳寶餘上將特別到靈堂上香致意。記者蔡家蓁／攝影
因戰車翻覆殉職的林楷強今天火化，陸軍司令陳寶餘上將特別到靈堂上香致意。記者蔡家蓁／攝影
林楷強的母親泣不成聲，聲嘶力竭地哭喊著，「阮足嘸甘」，哭倒在林父懷裡，讓人看了鼻酸。記者蔡家蓁／攝影
林楷強的母親泣不成聲，聲嘶力竭地哭喊著，「阮足嘸甘」，哭倒在林父懷裡，讓人看了鼻酸。記者蔡家蓁／攝影

國軍 金門 戰車翻覆

延伸閱讀

爺爺級戰車翻覆死傷 蔡總統：從優撫卹 採購新型戰車

金門戰車殉職車長家屬招魂沒「應杯」 直到長官下令才喚回

影／金門招魂哀痛 高市議員：海軍也有多款骨董武器

戰車翻覆 陸軍司令部：提前調整烈嶼主戰裝備型式

相關新聞

國慶演說 蔡總統：示弱退讓不會帶來和平

蔡英文今天在國慶演說中指出，台灣經濟的前景，也有賴於區域的和平穩定。我們很清楚，「示弱退讓不會帶來和平」，「只有自我準備...

金門戰車殉職車長今天火化 母親哭喊：「阮足嘸甘」

金防部烈嶼守備大隊戰車連8日傳出戰車翻覆的意外，造成年僅26歲的車長中士林楷強逃生不及殉職，林楷強今天火化，陸軍司令陳寶...

共機連4天擾我西南空域

國慶前夕，中共軍機再度襲擾我空域。空軍司令部昨發布，中共解放軍一架運八機、一架運九機進入我國西南防空識別區，返程途中接近...

爺爺級戰車翻覆死傷 蔡總統：從優撫卹 採購新型戰車

小金門前天發生M41A3戰車翻覆死傷意外，由於該型戰車服役超過六十年，「爺爺級戰車」引發議論。

美前國防官員：應租借台灣F-35戰機 對抗中國威脅

美國國防部卸任官員布萊恩（Stephen Bryen）今天在「新聞週刊」（Newsweek）撰文指出，面對中國空軍積極侵...

金門戰車殉職車長家屬招魂沒「應杯」 直到長官下令才喚回

金防部烈嶼守備隊戰車連昨日下午演訓時發生一起戰車翻覆意外，造成年僅26歲的車長中士林楷強逃生不及殉職，林楷強的雙親今天上...

國慶前夕2共機擾我西南空域 今年擾台已達221架次

雙十國慶前夕，國防部今天晚間表示，共軍今派遣運8及運9反潛機各1架侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力...

黑鷹2年摔2架因訓練不足？ 去年比表定少了233次

為因應空中救災需求，國防部移撥的15架UH-60M黑鷹直升機供內政部空中勤務總隊救災使用，最後6架這兩天運抵高雄駐地...

戰車翻覆 陸軍司令部：提前調整烈嶼主戰裝備型式

國防部陸軍司令部今天表示，另因應M41A3戰車翻覆事件，將依敵情威脅與作戰需求，檢討提前調整烈嶼地區主戰裝備型式，以確保...

金門戰車翻覆 殉職士官的母親哽咽：不想再想這件事

金防部烈嶼守備大隊戰車連昨日傳出戰車翻覆的意外，造成年僅26歲的車長中士林楷強逃生不及殉職，林楷強的雙親今天上午搭乘專機...

家屬悲痛！金門戰車殉職中士林楷強明日火化回家

國軍小金門操演昨天發生戰車翻覆意外，擔任車長的中士林楷強傷重不治，今早家人搭乘軍用專機前往金門處理後事。陪同前往的高市議...

金門戰車翻覆車長殉職 蔡總統：計劃採購最新型戰車

金門一輛M41A3戰車昨天執行任務途中翻覆意外，造成車長林楷強中士殉職。蔡英文總統上午表示，這件事我們感到非常不捨，殉職...

熱門新聞

影／國慶晚會5萬人看郵輪出基隆港超震撼 揮手加尖叫

金門戰車殉職車長家屬招魂沒「應杯」 直到長官下令才喚回

國民黨前高雄縣副議長黃璽文昨晚過世 享年48歲

金門戰車翻覆 殉職士官的母親哽咽：不想再想這件事

國慶壓軸衝場F16空軍四聯隊有皇家空軍稱譽 航空迷期待

蔡總統國慶演說搶先看：堅守原則 有決心維持兩岸穩定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。