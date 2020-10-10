金門戰車殉職車長今天火化 母親哭喊：「阮足嘸甘」

金防部烈嶼守備大隊戰車連8日傳出戰車翻覆的意外，造成年僅26歲的車長中士林楷強逃生不及殉職，林楷強今天火化，陸軍司令陳寶餘上將特別到靈堂致意，並安慰家屬，林楷強的母親泣不成聲，聲嘶力竭地哭喊著，「阮足嘸甘」，真的很捨不得，讓人聞之鼻酸。

烈嶼戰車連是在8日下午結束基地普測任務返部途中，由劉姓下士駕駛的M41A3戰車行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，身為的車長的中士林楷強被壓在車底，送醫不治。劉姓下士受傷後送到台北三軍總醫院治療。

林楷強今天上午9點多進行火化，金門的慈濟也派人到靈堂協助助念，陳寶餘率多位幹部也到靈堂上香致意，並安慰家屬，林母因為太悲痛，一度泣不成聲，林母對著陳寶餘痛哭的說著，「我都認不出他.....阮足嘸甘，真的很捨不得」，在場的人聽了，都可以感受到母親的傷痛，氣氛哀戚。

陳寶餘在受訪時表示，此事已經組成專案小組進行調查，絕對會將案件調查的水落石出，請社會大眾放心，不管是環境、人員與機械等問題，都會進行詳細調查；針對記者詢問是否可以透露事件的初步調查，他回覆專案報告，需要核定後，才能公布。

陳寶餘也轉述，林母跟他說，「孩子保家衛國是非常光榮的事，但孩子走了，他們內心非常不捨」，他也同樣悲傷；有關總統蔡英文透露計畫買新戰車，他也證實說，國軍配合新式戰車建案，已完成換裝規劃，本來就會逐步汰換這款戰車，後續也會對小金門的戰力調整，重新進行考量與提前做部屬。

林家的友人、高雄市議員陳明澤表示，家屬很難過，這需要靠時間慢慢來抹平，他提及，林母昨天有到現場了解狀況，談到另一個劉下士被救出後，還想回去救楷強，她也很感激，也請他不要太自責；對於這樣的事情發生，家屬希望國軍能改善整體設備，希望楷強是最後一個因為這樣不幸死亡的犧牲者。