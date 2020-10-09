軍演接連出意外 高雄近年折損3名國軍弟兄

金門防衛司令部軍事操演造成高雄湖內子弟林楷強不幸殉職，高雄家屬今早前往岡山空軍基地，搭乘軍用專機前往金門處理後事。連同2016年屏東操演與今年7月海軍艦艇翻覆意外，近年國軍演練屢次發生意外，高雄市已經折損三名年輕國軍生命。

金防部烈嶼守備大隊戰車昨天下午實施「聯合反登陸操演」，戰車返回途中發生事故，擔任車長的27歲中士林楷強與下士劉禹宏共乘一輛戰車。車子在下坡路段翻覆撞上電線桿，林遭戰車壓住嚴重燒傷，送醫不治，劉則有擦傷及吸入性嗆傷。林楷強是高雄湖內人，家境小康。

2016年，陸軍八軍團裝甲第五六四旅戰車在屏東操演時意外翻覆，此起意外造成四人不幸殉職，其中一名上士陳世坤是內門人，留下年幼孩子令人鼻酸，蔡英文總統日前曾赴陳家探望陳的妻兒。今年7月，海軍實施「聯合登陸作戰操演」預演，艦艇發生翻覆意外，共造成3死悲劇，其中一人也是內門子弟陳志榮，妻子腹中胎兒無緣見父親一面。