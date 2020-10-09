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影／金門招魂哀痛 高市議員：海軍也有多款骨董武器
金防部昨天的軍事操演造成高雄湖內子弟林楷強不幸殉職，高雄市議員陳明澤今天陪同林楷強家人前往金門招魂，場面哀戚。陳明澤表示，罹難者雙親希望政府汰換軍中老舊軍備，他的立場與家屬一致，海軍與陸軍都有不少「骨董武器」，政府及國防部必須盡快針對軍中老舊裝備進行汰舊換新，確保國軍子弟安全。
金門防衛司令部烈嶼守備大隊戰車昨天下午實施「聯合反登陸操演」，中士林楷強與下士劉禹宏共乘一輛戰車，戰車返回途中發生事故，擔任車長的林楷強傷重死亡。
高市議員陳明澤表示，這次發生意外的戰車M41A3型是二戰時期延用至今的骨董級戰車，海軍部分，茄比級潛艦海獅號與海豹號，兩者也是二戰時期潛艦，歷史上服役最久的潛艦，均超過70歲，另有中字號登陸艦、大字號救難艦、諾克斯級巡防艦都是超過一甲子的老艦艇，在海上操作航行存在極大風險。
陳明澤說，希望政府及國防部優先汰換存在危險性的老舊武器裝備，確保國軍子弟安全。
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