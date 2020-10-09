戰車翻覆 陸軍司令部：提前調整烈嶼主戰裝備型式

國防部陸軍司令部今天表示，另因應M41A3戰車翻覆事件，將依敵情威脅與作戰需求，檢討提前調整烈嶼地區主戰裝備型式，以確保訓練安全與戰力維繫。

陸軍司令部今日表示，所屬金防部烈嶼守備大隊於昨日下午發生M41A3戰車不慎翻覆，肇生1死1輕傷憾事，總統在第一時間要求全力協助殉職家屬，並下令從優撫恤。陸軍除已編成專案小組，配合檢調釐清事故發生原因，同時也向家屬轉達總統的關懷，並依總統指示，全力做好家屬照顧、撫慰以及治喪相關事宜；受傷的劉姓士官，陸軍亦將全力做好醫療照顧。

陸軍司令部指出，有關戰車老舊屆壽問題，陸軍配合新式戰車建案，已完成換裝規劃及同步調整現役戰車部署。另因應此次事件，將依敵情威脅與作戰需求，檢討提前調整烈嶼地區主戰裝備型式，以確保訓練安全與戰力維繫。