家屬悲痛！金門戰車殉職中士林楷強明日火化回家

國軍小金門操演昨天發生戰車翻覆意外，擔任車長的中士林楷強傷重不治，今早家人搭乘軍用專機前往金門處理後事。陪同前往的高市議員陳明澤說，家人心情悲痛難以言喻，盼政府要加強戰備、更新老舊裝備；今天下午要前往小金門招魂，預計明天火化後將骨灰帶回台灣。

金門防衛司令部烈嶼守備大隊戰車昨天下午實施「聯合反登陸操演」，戰車返回途中發生事故，中士林楷強嶼下士劉禹宏共乘一輛戰車。車子在下坡路段翻覆撞上電線桿，林被戰車壓住導致嚴重燒傷，送醫不治，劉則有擦傷及吸入性嗆傷。

不幸殉職的林楷強是高雄湖內人，家屬今早前往岡山空軍基地，搭乘軍用專機前往金門處理後事。