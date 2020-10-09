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家屬悲痛！金門戰車殉職中士林楷強明日火化回家
國軍小金門操演昨天發生戰車翻覆意外，擔任車長的中士林楷強傷重不治，今早家人搭乘軍用專機前往金門處理後事。陪同前往的高市議員陳明澤說，家人心情悲痛難以言喻，盼政府要加強戰備、更新老舊裝備；今天下午要前往小金門招魂，預計明天火化後將骨灰帶回台灣。
金門防衛司令部烈嶼守備大隊戰車昨天下午實施「聯合反登陸操演」，戰車返回途中發生事故，中士林楷強嶼下士劉禹宏共乘一輛戰車。車子在下坡路段翻覆撞上電線桿，林被戰車壓住導致嚴重燒傷，送醫不治，劉則有擦傷及吸入性嗆傷。
不幸殉職的林楷強是高雄湖內人，家屬今早前往岡山空軍基地，搭乘軍用專機前往金門處理後事。
軍方已設置簡易靈堂，家屬下午將去事故地點招魂，預計明天將遺體火化後將骨灰帶回台灣。陪同前往的高市議員陳明澤說，林楷強的父母是純樸敦厚的人，現場場面哀戚，盼政府要更換老舊裝備，以後不要再發生類似悲劇。
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