烈嶼戰車翻覆釀死意外 中士車長林楷強家屬抵金哭斷腸

金防部烈嶼守備大隊戰車連昨日下午傳出戰車翻覆的意外，造成一死一傷，其中年僅26歲的車長中士林楷強逃生不及殉職，經送醫搶救後仍宣告不治死亡，林楷強的雙親今天上午搭乘專機抵達金門，處理後續的相關事宜。

林楷強的雙親與哥哥跟二伯4人，今天上午搭乘8點從岡山機場起飛的專機抵達金門，家人相當悲痛，低調不受訪，金防部政戰主任劉強華則全程陪同。林楷強的遺體昨晚已運抵金門的殯儀館冰存。

金防部副指揮官張永文表示，家屬已看過遺體，後續還要等檢察官到場相驗；至於出事原因，目前還有待專案小組調查釐清，翻覆的戰車，初步已用帆布覆蓋，將等調查吿一段落，才會移除

烈嶼守備大隊戰車連昨日下午15時15分，在結束基地普測任務返部途中，5輛M41A3戰車由烈嶼鄉林邊村戰備道埔頭往後頭方向行駛，最後一輛戰車因不知名原因翻覆旁邊的邊坡，緊接著就起火燃燒，巨大的聲響，嚇壞緊鄰的埔頭社區民眾。

戰車因翻覆，整個底朝天，後來整輛車開始起火，駕駛下士劉禹宏（27歲）在第一時間自行逃出車外，身上有燒燙傷，已送醫救治；但戰車長中士林楷強（26歲）就沒那麼幸運，他因腿部遭戰車壓住無法脫困，最初還有聽到戰車底下傳來呼救聲，但因火勢猛烈，後來就沒有聲響，消防弟兄最後請協力怪手協助，才順利將林姓中士拉出車底，但已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。至於戰車翻覆原因，還有待軍方進一步調查。