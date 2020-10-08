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少校攜子彈搭機？陸軍澄清：訓練用假彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台北松山機場航空站。圖/本報資料照
台北松山機場航空站。圖/本報資料照

陸軍333旅一名董姓少校今天從松山搭機前往馬祖時，被航警從行李搜查出一枚軍用子彈，陸軍司令部今晚表示，經釐清後，這枚子彈是「7.62公厘訓練用假彈」，部隊實彈經清點没有遺失。

警方今天一度傳出，少校疑因攜帶國造5.56mm子彈，因此遭航警留置。

但陸軍調查後指出，少校攜帶的「子彈」查為「7.62公厘訓練用假彈」，333旅今日清查各單位彈藥均到齊。而董某戶籍高雄，軍方研判他到馬祖應為旅行。至於為何帶著「假彈」出營門，部隊正釐清中。

陸軍表示，機步333旅董姓少校休假期間，於今（8）日下午自松山機場搭機前往離島旅遊，為航警安檢查獲攜帶一枚「7.62公釐訓練用假彈」，全案正由台北地檢署偵辦釐清中。

陸軍表示，這枚訓練用假彈是提供部隊平時裝填訓練用，無法擊發，不具殺傷力。而對於此案發生，軍方將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合檢警調查釐清，若涉不法，將依法嚴懲不貸；另將全面檢討、端正軍品管理紀律，以杜絕類情。

陸軍 馬祖

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