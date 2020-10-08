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小金門戰車翻覆殉職中士林楷強 等不及明年4月志願役滿

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
小金門發生戰車翻覆意外，造成1死1傷。圖／讀者提供
小金門發生戰車翻覆意外，造成1死1傷。圖／讀者提供

金門一輛M41A3戰車今天執行任務途中翻覆意外，造成車長林楷強中士殉職，林是高雄湖內人，林的父母仍住在湖內區，與林家熟稔的高雄市議員陳明澤持續陪在林家父母身旁給予心理支持，明早8點也將陪林楷強父母搭軍方安排的飛機赴金門。

林楷強從嘉南藥理大學畢業後，轉服志願役，原本明年4月就要退役展開新人生，現在卻無法如願了。

湖內區長薛茂竹、高雄市兵役處長曾國昌、高雄市議員陳明澤等人，第一時間到林家慰問，陳明澤說，發生這個意外林家父母難接受，仍打起精神，因為從軍是兒子的夢想。

林楷強的父母和哥哥聽到意外，傷心不已，不希望外界打擾。預計明早8點從岡山搭軍機到金門處理後事。

湖內區公館里里長林蘇麗雲趕到林家陪伴，她表示，林家人非常難過，不想外界打擾。林家搬到湖內現址已經20年，家庭和樂。「鄰居看林楷強是乖乖的孩子。」嘉南藥理大學畢業後去當兵，後來轉志願役，本來預定明年4月就可退役，沒想到碰到死亡意外。

27歲林楷強有個哥哥，父親是泥水工，母親在工廠工作，家境小康。林父說，兒子相當乖巧，從軍分擔家計，是家人的驕傲。

金門 高雄市 志願役

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