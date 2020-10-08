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影／先睹為快！戰機衝場壓軸震撼 國慶預演搶先看

聯合報 / 記者陳筠青莊昭文黃純益任忠泰／台北即時報導
雷虎特技小組在國慶預演中飛越總統府上空。記者林澔一／攝影
雷虎特技小組在國慶預演中飛越總統府上空。記者林澔一／攝影

雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會今天下午在總統府前預演，包含「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」三大階段。

首先由苗栗陳家班北管八音團以及榮興客家採茶劇團以「八音慶雙十，台灣向前行」的民俗技藝演出開場；接續由三軍聯合樂儀隊帶來壯闊鼓號樂聲以及百人花式操槍表演；隨後是憲兵快速反應連，騎乘重達366公斤的山葉皇家之星演出，快反連還有女性官兵加入操演，象徵巾幗不讓鬚眉；而在北一女樂儀旗隊的「婆娑之洋，美麗之島」演出後，警政署「維安特勤隊」與「空勤總隊」在現場展演逼真反恐突擊，也相當震撼。

另外，在防疫代表與北醫大杏聲合唱團領唱國歌時，2架陸軍CH-47契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗進場，另有10架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府上空。主題表演階段則是由多個民間團體以音樂及青春熱舞帶動氣氛，還有中華民國極限運動協會的高難度單車特技表演。壓軸是由空軍F-16V、雷虎小組AT-3戰機衝場，為典禮活動畫下完美句點。

國慶 黑鷹直升機 總統府

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