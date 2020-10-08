金門M41A3戰車翻覆 軍人忠靈祠園區有輛同型除役老戰車
陸軍金防部烈嶼守備隊一輛M41A3戰車，下午在結束普測鑑測返營途中，不慎翻落邊坡，造成1死1傷，車長林楷強中士不幸殉職；嘉義縣鹿草鄉軍人忠靈祠園區擺放三輛除役戰車，其中有輛與翻覆戰車同型的Ｍ41，三輛除役戰車見證近代戰爭史。
陸軍Ｍ41輕型戰車首先在1958年美國軍援我國55輛，往後陸續接收達700輛之多，陸軍與海軍陸戰隊都有配備。Ｍ41A3是國軍最老舊的戰車。
軍人忠靈祠園區陳列三輛除役戰車，其中與翻覆戰車同型的Ｍ41輕戰車，是美國通用動力公司1950年發展成功，取代M24霞飛坦克的全履帶輕戰車，為紀念韓戰中陣亡之華克中將，命名為「華克猛犬」戰車，國軍採購47至88年服役。
M24霞飛戰車是美國在二戰中期服役輕戰車，使用於韓戰，以擁有「美國裝甲兵之父」頭銜小阿德納·霞飛將軍命名，服役期間43年至86年。
Ｍ108是美國研製的自走砲，70年至88年服役，陸軍1970年起購入117輛，由於火力與射程有限，無法滿足國軍需求，1998年又引進28部M109A5，1999年因精實案M108開始除役，2003年底全數退役。
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