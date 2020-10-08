金防部M41A3戰車翻覆車長殉職 政戰主任飛高雄接家屬

陸軍金防部烈嶼守備隊一輛M41A3戰車，今天下午在結束普測鑑測返營途中，不慎翻落邊坡，造成一死一傷，車長林楷強中士不幸殉職，金防部政戰主任劉強華已飛抵林楷強高雄湖內區家中，要接家屬到金門處理後事。

陸軍金門防衛指揮部表示，所屬烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車於今（8）日下午15時15分，結束基地普測任務返部途中，行經黃厝路段時，不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士已救出並送醫治療無礙，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。

據了解，這輛M41A3戰車在烈嶼接受南測中心的鑑測後，要從紅山靶場回到營區，但在黃厝路段壓倒電線桿翻落邊坡，電線造成戰車油箱火勢，車長林楷強中士殉職，駕駛劉姓下士手部輕傷。

據了解，林中士遺體目前安置在衛福部金門醫院烈嶼分院，稍晚要委外廠商從烈嶼的九宮碼頭後送金門本島，從水頭碼頭上岸，但須視海象狀況而定。政戰主任劉強華已飛抵高雄湖內區準備接林楷強家屬到金門。

金防部指出，單位案發後已聯繫家屬；此外，配合司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查。另要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。

陸軍M41輕型戰車首先於1958年美國軍援我國55輛，往後陸續接收達700之多，陸軍與海軍陸戰隊均有配備。M41A3是國軍最老舊的戰車。