超帥身影！空軍飛官佩戴國旗臂章捍衛領空 航空迷拍戰機大呼感動

中共軍機不斷擾台，空軍出動戰機反制，主力戰機Ｆ16、幻象、ＩＤＦ起降頻繁，讓航空迷大飽眼福，拍攝欣賞，空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機大隊是Ｆ16戰機重要基地，航空迷在機場上空及鰲鼓水溪靶場，拍到空軍健兒戴佩國旗臂章，加緊實施訓練，捍衛領空，國慶日前看到佩戴國旗飛官升空守護領土人民，讓人感佩感動。

國防部長嚴德發在立法院說，今年到目前為止，侵擾台灣防空識別區（ADIZ）和共機逾越台海中線架次，為30年來最高數目。空軍今年度迄今，反制共軍出動軍機，達到2972架次；共軍今年度從南到北，入侵我方防空識別區的共軍戰機，目前為止總計有1710架次，「我們用2972架對他們1710架次」，

航空迷拿大砲相機，在水溪靶場守候，清楚拍到F-16、幻象、IDF戰機英姿，其中精準拍到飛官國旗臂章，航空迷口中的「鐵鳥」就是戰機，要拍戰機，要有足夠拍照設備，有位航空迷說，他用600mm長鏡頭、快門速度調3200，光圈調400，不用腳架，在戰機空中快速飛行移動瞬間，捕捉畫面。