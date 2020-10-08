影／黑鷹救援機到港 深夜封街拖行吸引民眾目光

我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，六架黑鷹直升機將旋翼折疊後，由拖車及工作人員導引下緩緩拖向小港機場，平時車水馬龍的交通要道車輛都被攔下，只見碩大的機身緩緩通過路口，讓所有駕駛與民眾都大開眼界，讓許多民眾及軍事迷快門按不停，空勤總隊表示未來這批黑鷹將提供空勤總隊救災使用，將加強空勤搜救能力帶給國人更多的安全保障。

因應空中救災需求，國防部移撥15架黑鷹直升機，供內政部空中勤務總隊救災使用，最後6架重型黑鷹直升機於7日運抵高雄港，今天凌晨拖運回空勤高雄駐地，未來部署於高雄、松山，強化空中救災能量。