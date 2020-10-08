快訊

獨／館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

影／黑鷹救援機到港 深夜封街拖行吸引民眾目光

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行，也吸引許多軍事迷搶拍。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行，也吸引許多軍事迷搶拍。記者劉學聖／攝影

我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，六架黑鷹直升機將旋翼折疊後，由拖車及工作人員導引下緩緩拖向小港機場，平時車水馬龍的交通要道車輛都被攔下，只見碩大的機身緩緩通過路口，讓所有駕駛與民眾都大開眼界，讓許多民眾及軍事迷快門按不停，空勤總隊表示未來這批黑鷹將提供空勤總隊救災使用，將加強空勤搜救能力帶給國人更多的安全保障。

因應空中救災需求，國防部移撥15架黑鷹直升機，供內政部空中勤務總隊救災使用，最後6架重型黑鷹直升機於7日運抵高雄港，今天凌晨拖運回空勤高雄駐地，未來部署於高雄、松山，強化空中救災能量。

這6架黑鷹直升機由美國塞考斯基飛機原廠進行構型修改增裝與最終適航驗證，增裝前視紅外線熱顯像儀(FLIR)、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。完成全國黑鷹直升機全面部署，可大幅提升整體空中救災能量及夜間搜救功能與減少空間迷向的風險，充分保障人民生命財產安全。

我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港加入空中救援行列。圖／空勤總隊提供
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港加入空中救援行列。圖／空勤總隊提供
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行，也吸引許多軍事迷搶拍。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行，也吸引許多軍事迷搶拍。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，碩大機身行經路口時讓駕駛看得嘖嘖稱奇。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，碩大機身行經路口時讓駕駛看得嘖嘖稱奇。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港加入空中救援行列。圖／空勤總隊提供
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港加入空中救援行列。圖／空勤總隊提供
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，機車騎士見到飛機上路好奇觀看。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，機車騎士見到飛機上路好奇觀看。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，碩大機身行經路口時讓駕駛看得嘖嘖稱奇。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，碩大機身行經路口時讓駕駛看得嘖嘖稱奇。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行，也吸引許多軍事迷搶拍。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行，也吸引許多軍事迷搶拍。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，工作人員小心翼翼緩慢拖行。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，碩大機身行經路口時讓駕駛看得嘖嘖稱奇。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，碩大機身行經路口時讓駕駛看得嘖嘖稱奇。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港加入空中救援行列。圖／空勤總隊提供
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港加入空中救援行列。圖／空勤總隊提供
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，機車騎士見到飛機上路好奇觀看。記者劉學聖／攝影
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，機車騎士見到飛機上路好奇觀看。記者劉學聖／攝影

黑鷹直升機 小港機場 高雄港

延伸閱讀

6架黑鷹直升機移交駐地 今深夜高雄港運出

空勤救災添新力 6架全天候黑鷹直升機運抵高雄港

影／挺打火弟兄！台中烏日玉闕朝仁宮捐贈救災裝備

上山下海救災任務多 消防隊員練7項體能還加繩索救援

相關新聞

國防部後年成立防衛動員署 教召延長將加薪

共軍機艦頻頻擾台，我後備戰力引發關注。國防部長嚴德發昨天在立法院表示，國防部預計於二○二二年一月成立「防衛動員署」，屬於...

6架黑鷹直升機移交駐地 今深夜高雄港運出

國防部移交內政部空中勤務總隊15架黑鷹直升機，今天凌晨零時30分左右，最後一批6架直升機由高雄港移往小港機場內空勤總隊駐...

影／黑鷹救援機到港 深夜封街拖行吸引民眾目光

我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，六架黑鷹直升...

我研判 陸頻擾台為劃南海防空識別區

國防部長嚴德發昨天證實，因應共軍機艦持續侵擾我西南空域，澎湖IDF戰機天駒部隊已改為全年進駐，海上南偵艦、西南偵巡艦也增...

美軍售台7武器？ 嚴德發：有的有、有的沒有

外傳美國將一次售台七項重要武器軍備，國防部長嚴德發昨在立法院表示，外傳的七項武器品項「有的有，有的沒有」，不完全正確，全...

嚴德發：49架共機越中線 30年新高

共機頻繁擾台，國防部長嚴德發昨天在立法院表示，空軍今年度迄今，反制共軍出動軍機，達到二九七二架次；共軍今年度從南到北，入...

嗆我驅離廣播就是這架 國防部：中共空警500侵西南空域

國防部今晚首度以中英文版本發布共機動態，指中共一架次空警500預警機，今天進入我西南空域活動，空軍採取廣播驅離、防空飛彈...

陳廷寵效應？中央軍事校友會國慶日踩街 不能罵總統

中央軍事校友會即將在周六舉行「璀璨雙十、捍衛中華」踩街嘉年華活動，中央軍事校友會總幹事劉志堅今天表示，周六不是為了選舉，...

影／共機擾台罕見回應廣播驅離：「例行訓練，不要干擾」

共機不斷侵入台灣。人民日報報導，7日清晨，解放軍軍機進入台灣西南空域進行例行訓練，音頻記錄顯示，在回應台灣廣播驅離時，解...

中共軍機天天擾台 專家：意圖把台海「內海化」

10月7日上午5點20分，中國解放軍軍機再度進入台灣西南空域，在台灣照例廣播驅離時，罕見以廣播回應並稱台灣為「台灣地區」，更稱該飛行為「例行訓練...

那些年金門全民皆兵 不只自衛隊學生還要參加幼獅隊

金門立委陳玉珍今天在立法院受訪時，暢談她的金門民防自衛隊訓練經歷，也讓自衛隊這個獨特的「全民皆兵」組織，再度受到關注。根...

殲-16現身台海 國軍地面防空飛彈部隊如何因應？

中國自從向俄羅斯採購Su-27SK戰機後，就開始大量仿製Su-27所衍生出的各型戰機，推出屬於空優戰機的殲-11、海軍艦載機的殲-15，而殲-16則是仿製Su-30MKK/MK2，專精對地攻擊與制海反艦任務。因此若要瞭解殲-16，就要先從Su-30這款戰鬥轟炸機的發展歷史講起了。

熱門新聞

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

高市國小冷氣跳電停機1個月！網讚柯文哲先知 要陳其邁道歉

史上頭一遭！立院報告資料未齊全延宕 陳吉仲臉色鐵青

徐國勇拿台積電護航數位身分證 資安專家轟：太無知

綠委封殺校園禁瘦肉精修法提案 孫大千酸：害怕美國

嚴德發證實教召改一年一訓 後備旅將擴編由作戰區編管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。