影／黑鷹救援機到港 深夜封街拖行吸引民眾目光
我國向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，最後6架運抵高雄港後，今天凌晨上演封街拖機秀，由警方進行交通管制，六架黑鷹直升機將旋翼折疊後，由拖車及工作人員導引下緩緩拖向小港機場，平時車水馬龍的交通要道車輛都被攔下，只見碩大的機身緩緩通過路口，讓所有駕駛與民眾都大開眼界，讓許多民眾及軍事迷快門按不停，空勤總隊表示未來這批黑鷹將提供空勤總隊救災使用，將加強空勤搜救能力帶給國人更多的安全保障。
因應空中救災需求，國防部移撥15架黑鷹直升機，供內政部空中勤務總隊救災使用，最後6架重型黑鷹直升機於7日運抵高雄港，今天凌晨拖運回空勤高雄駐地，未來部署於高雄、松山，強化空中救災能量。
這6架黑鷹直升機由美國塞考斯基飛機原廠進行構型修改增裝與最終適航驗證，增裝前視紅外線熱顯像儀(FLIR)、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。完成全國黑鷹直升機全面部署，可大幅提升整體空中救災能量及夜間搜救功能與減少空間迷向的風險，充分保障人民生命財產安全。
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