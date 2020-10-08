6架黑鷹直升機移交駐地 今深夜高雄港運出

國防部移交內政部空中勤務總隊15架黑鷹直升機，今天凌晨零時30分左右，最後一批6架直升機由高雄港移往小港機場內空勤總隊駐地。

從昨天晚上11點開始，高雄港於東亞路、平和西路附近的74號碼頭的管制哨外就聚集不少攝影迷，有陳姓民眾說，這次黑鷹直升機有別於以往直接飛往目的地，改走陸路拖運模式運往小港機場內，對於提升救災救護能力有極大幫助，他聽聞後趕緊從鳳山到小港，只為目睹這一刻。

據了解，除了這次黑鷹直升機由高雄港74號碼頭管制站運出外，過去E2K空中預警機也是從同樣地點運出。

內政部空勤總隊、高雄市警察局小港分局、航警局高雄分局為讓拖運過程順利，光是小港分局就出動88名警察及義交，沿著平和西路、中山北路、漢威街全程約3公里，沿路部署警力。

拖運車隊共分兩批次，每批有3架黑鷹直升機。今天約零時30分第一批次從碼頭出發，10分鐘後，第二批次跟進。小港警分局長陳志榮說，全程預估1個半小時，警方事前就已先進行過預演，一定全力以赴達成使命。

空勤總隊表示，國防部自民國98年時採買60架黑鷹直升機，其中有15架撥交給空勤總隊作為空中救災使用。最先撥交的9架，目前已部署在台中、花蓮及台東基地。